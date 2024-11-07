詐騙車手被圍捕竟開車衝撞！嘉義警受傷送醫

嘉義縣警方追捕車手，車手竟駕車衝撞造成警員受傷。（記者林宜樟翻攝）

2024/11/07 21:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄分局警方今天晚上在新港鄉月眉村一間超商旁埋伏追捕詐騙車手，上前圍捕時車手欲開車逃逸，竟開車衝撞警方，造成1名警員受傷，車手經警方壓制後被逮捕，過程中也受傷，與警員均送醫救治。

民雄分局警方獲報轄區有民眾遭詐騙，經與被害人討論後獲得同意，先假裝受騙要付款，引誘詐騙集團車手現身；被害人再次接到詐騙集團訊息後，與詐騙集團車手約好今晚在月眉村一間超商旁交付金錢，警方則在附近埋伏，該車手開車到場現身取款，警方上前進行逮捕。

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警方喝令車手下車，車手在車上不肯下車，並開車衝撞警方，圍捕過程中1名警員遭撞擊，右小腿受傷流血，車手車輛與警方車輛均毀損，其餘警員奮力將車手壓制逮捕；逮捕過程中車手臉部口鼻受傷，與受傷警員均由救護人員送醫救治。

在場民眾躲在超商內目擊逮捕現場，民眾說，被害人與車手正要進行第二次交易，並以假鈔交付，車手並沒有下車，民眾痛批車手相當惡劣，竟衝撞警察，幸好警方即時壓制逮捕。

警消在現場處理，將受傷警員及詐騙車手送醫救治。（記者林宜樟翻攝）

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