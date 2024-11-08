川普任命首位內閣！第一位女性幕僚長「冰女」威爾斯

川普7日宣布首位重要內閣，由競選團隊共同經理威爾斯（左）擔任白宮幕僚長，成為美國史上首位女性幕僚長。（路透）

2024/11/08 08:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年美國總統大選日前落幕，前總統川普（Donald Trump）重返白宮，他也於7日宣布首位重要內閣，由競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長，成為美國史上首位女性幕僚長。

綜合媒體報導，開票之夜川普就曾特別向競選團隊中的2人致謝，其中一位便是威爾斯。美國民眾對威爾斯相當陌生，因為她極少露面，但外界普遍認為她為川普打贏一場成功且高效的選戰，支持者期待她能為第二任川普團隊帶來過去缺乏的秩序與紀律。

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據《CNN》報導，川普7日宣布由威爾斯出任白宮幕僚長，「蘇西（Susie）剛剛幫助我達成了美國歷史上最偉大的政治勝利之一，並且是我2016年和2020年成功競選的重要成員。」

川普表示，「蘇西既強硬又聰明，創新且受到敬佩和尊重，她將繼續不懈努力實現『讓美國再次偉大』（Make America Great Again）的目標。她將成為美國歷史上首位女性幕僚長，這個榮譽當之無愧，我毫不懷疑她將讓我們的國家感到驕傲。」

威爾斯先前就被視為白宮幕僚長的最熱門人選，儘管缺乏在華盛頓特區（DC）的經驗，且具體的政治立場並不明確，但她這次成功推動競選活動獲得好評。威爾斯對川普極為忠誠，美國政治新聞網媒Politico評論她是川普「最重要的顧問」。

《CNN》指出，威爾斯對這個職位有些保留，向川普提出了幾個條件；消息來源稱，首要條件是她希望對進入橢圓辦公室（Oval Office）面見川普的人有更多的控制權，「小丑車隊不能隨便進入白宮，而川普也同意她的看法。」

在歡欣鼓舞的開票之夜，川普當眾表揚了威爾斯，但她婉拒對群眾發言，而是將麥克風交給了另一名共同競選經理拉西維塔（Chris LaCivita）。川普說，「蘇西喜歡待在幕後。讓我向各位介紹，這位是『冰女』（ice maiden），我們都這麼叫她。她就愛待在後面，但她可不是個布景而已。」川普還補充「蘇西這次不會再待在幕後了。」

川普7日宣布首位重要內閣，由競選團隊共同經理威爾斯（左）擔任白宮幕僚長，成為美國史上首位女性幕僚長。（美聯社）

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