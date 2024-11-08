誘85人頭赴柬當豬仔 《角頭》演員、竹聯大哥李振豪判刑18年定讞

竹聯幫東堂大哥李振豪等人與柬埔寨人蛇勾結，誘騙85人赴柬淪為「豬仔」。 （資料照）

2024/11/08 11:23

〔記者溫于德／台北報導〕曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，勾結柬埔寨人蛇，誘騙88名（有3人出國前脫險）國人赴柬，其餘85人赴柬淪為「豬仔」遭拘禁，後來有22人先被救回。最高法院維持二審見解，依人口販運等罪重判李振豪18年徒刑，另8名共犯各判9年至16年6月徒刑，全案定讞。

檢警追查，曾在國片「角頭」擔任臨時演員的李振豪，與同夥分工細密，自2021年11月起，以高薪、幫忙清償債務等理由，誘騙民眾前往柬埔寨工作，每騙1人赴柬，可獲取數10萬元台幣不等利益；李振豪獨抽3成，其他成員每招募1人可分得3萬至5萬元，還有每週固定抽佣1萬餘元等，估計獲利上千萬元。

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集團將上鉤的求職被害人集中安置於旅館，簽訂契約、辦理護照送往柬國後，由當地人蛇接手，將人轉賣至金邊、西港等「詐欺園區」從事電信詐欺。獲救的被害人稱，他們被囚禁強迫工作期間，經常遭毆打凌虐，還傳聞有人遭割賣器官。

法院審理時，李振豪等4人全盤否認犯行，林晉宇等5人只認輕罪，一審台北地院認定飾詞狡辯，毫無悔意。

一審指李振豪等9人正值青壯，卻不思以正當工作維生，竟為獲取高額利益，組成跨國買賣人口組織，侵害多名被害人的自由、身體、生命法益，惡性重大，依法對李振豪重判18年徒刑、陳思瑋與黃炫逢各判16年6月、鄭學鴻15年6月、陳均翰15年，林晉宇與楊家豪各13年，王契文與黃鈺真各11年。

二審高等法院只對楊家豪、黃鈺真酌減改判刑9年6月、9年，其餘李振豪等7名被告的刑度不變。最高法院駁回上訴確定。另有第二波30人被救回部分，二審對李振豪、陳思瑋均判刑18年，黃炫逢、鄭學鴻、林晉宇、黃鈺真、陳均翰、楊家豪各判10年至16年6月不等徒刑，尚待最高法院審結。

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