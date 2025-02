美大選日傳空難 鳳凰城小飛機墜毀撞車釀5死

2024/11/07 13:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州昨日發生一起空難,一架6人座小飛機起飛後墜毀撞上一輛汽車,造成5人死亡。

根據《美聯社》報導,這架本田小飛機(HondaJet HA-420),6日準備從鳳凰城飛往猶他州普羅沃,在梅薩市(Mesa)獵鷹機場跑道起飛。當地時間下午4時40分許,在機場外撞上一輛正在行駛的車輛,現場燃起熊熊烈火。

梅薩警方指出,這起空難導致機上4名乘客當場死亡,1名飛行員受到嚴重燒傷後緊急送醫治療,車輛駕駛則在撞擊中當場死亡。目前美國聯邦航空總署(FAA)、美國國家運輸安全委員會(NTSB)和梅薩市當局已聯合展開調查,以釐清飛機無法順利起飛的原因。

