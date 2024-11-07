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    美大選日傳空難 鳳凰城小飛機墜毀撞車釀5死

    美國亞利桑那州一架小飛機失事，撞上機場外一輛汽車，導致5人喪命。（美聯社）

    美國亞利桑那州一架小飛機失事，撞上機場外一輛汽車，導致5人喪命。（美聯社）

    2024/11/07 13:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州昨日發生一起空難，一架6人座小飛機起飛後墜毀撞上一輛汽車，造成5人死亡。

    根據《美聯社》報導，這架本田小飛機（HondaJet HA-420），6日準備從鳳凰城飛往猶他州普羅沃，在梅薩市（Mesa）獵鷹機場跑道起飛。當地時間下午4時40分許，在機場外撞上一輛正在行駛的車輛，現場燃起熊熊烈火。

    梅薩警方指出，這起空難導致機上4名乘客當場死亡，1名飛行員受到嚴重燒傷後緊急送醫治療，車輛駕駛則在撞擊中當場死亡。目前美國聯邦航空總署（FAA）、美國國家運輸安全委員會（NTSB）和梅薩市當局已聯合展開調查，以釐清飛機無法順利起飛的原因。

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