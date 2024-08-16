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賀錦麗同意與川普辯論 首場9/10第二場時間未定

美國民主黨籍總統候選人賀錦麗（右）15日證實將與共和黨籍總統候選人川普（左）進行2場辯論。（美聯社資料照）

美國民主黨籍總統候選人賀錦麗（右）15日證實將與共和黨籍總統候選人川普（左）進行2場辯論。（美聯社資料照）

2024/08/16 14:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊15日證實，賀錦麗將與共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）進行2次辯論；雙方的副總統候選人則將辯論1次。

綜合媒體報導，雙方陣營已同意於9月10日參加由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的總統候選人辯論，另於10月1日舉行副總統候選人辯論。但川普陣營一直力促於9月再舉辦2次總統候選人辯論，並加辦1次副總統候選人辯論。

賀錦麗陣營在聲明中說：「關於辯論的爭論已經結束了。川普陣營已接受我們舉辦3次辯論的提議，即2次總統候選人辯論和一次副總統候選人辯論。」

聲明還提到，「假設川普真的於9月10日現身進行辯論，那麼賀錦麗的參選搭檔華茲（Tim Walz）與川普的搭檔范斯（J.D. Vance）便會在10月1日辯論；與此同時，美國人民將於10月稍晚目睹另一場賀錦麗與川普的辯論。」

川普陣營尚未針對這份聲明進行答覆。

目前還不清楚誰將贊助10月的辯論。川普先前曾在福斯新聞頻道（Fox News）及國家廣播公司新聞網（NBC News）上展開辯論，多個電視網正積極爭取收視率極高的辯論製播權。

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