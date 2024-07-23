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共和黨參議員籲啟動憲法第25修正案 解除拜登職務

施密特是第一位正式採取行動要求啟動第25修正案程序罷免拜登的美國政治人物。（美聯社）

施密特是第一位正式採取行動要求啟動第25修正案程序罷免拜登的美國政治人物。（美聯社）

2024/07/23 12:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登宣布退選後，共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特（Eric Schmitt）7月22日要求內閣援引憲法第25修正案罷免拜登。施密特認為，如果拜登無法參選連任，就也無法繼續擔任總統職務。

據福斯新聞（Fox News）報導，施密特當天日下午向所有內閣成員，包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內，發送了信函，敦促他們考慮啟動第25修正案程序。美國憲法第25修正案規定，如果副總統和多數內閣成員向國會提交書面聲明，認為總統無法履行職權，可以啟動罷免總統的程序。若總統反對，國會需要3分之2多數票才能最終解除總統職務。

拜登在面臨黨內對其年齡和任職能力的質疑後，於21日宣布暫停競選連任，並支持賀錦麗作為2024年民主黨總統候選人。儘管白宮表示拜登將完成其首個任期直至2025年1月20日，但共和黨人，包括其對手前總統川普（Donald Trump），都對拜登能否繼續任職提出質疑。

施密特在接受福斯新聞採訪時表示：「拜登已決定他無法成為候選人，這也意味著他無法擔任總統。因此，為了美國的安全利益，拜登應該辭職或面臨第25修正案的程序。」他強調，如果拜登無法競選連任，就也無法繼續擔任總統職務。

在給內閣成員的信中，施密特寫道：「我們不能等到2025年1月20日才有一位精神狀態健全的總統。」他呼籲內閣成員考慮憲法賦予他們的職責。

值得注意的是，雖然許多人曾建議援引第25修正案，但施密特是第一位正式採取行動的政治人物。然而，白宮尚未對此事作出回應。

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