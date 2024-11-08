川普任命威爾斯出任白宮幕僚長 締造歷史首位女性紀錄

川普任命威爾斯（左）出任首位女性白宮幕僚長 。（美聯社）

2024/11/08 08:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布，將由其長期政治顧問兼競選經理威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長，威爾斯將成為美國史上首位女性白宮幕僚長，此任命案也突顯出威爾斯在川普政治生涯中扮演的關鍵角色。

《紐約郵報》報導，威爾斯在佛羅里達州政壇是一位響叮噹的人物，其政治生涯始於1980年代，曾為前總統雷根（Ronald Reagan）的佛州競選活動工作。之後，她深耕佛州政壇數十年，曾為多位共和黨候選人操盤選戰，包括前佛州州長史考特（Rick Scott）和共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）。

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威爾斯在2016年首次加入川普的競選團隊，負責佛州選戰，並成功協助川普拿下這個關鍵搖擺州。2018年，威爾斯因與時任川普競選經理布萊巴特（Brad Parscale）不合而離開團隊，但在2019年回歸，並在2020年大選中再次扮演重要角色。

威爾斯以其強硬的政治手腕和嫻熟的選戰策略聞名。她尤其擅長運用數據分析和微型目標鎖定（microtargeting）等技術，精準掌握選民需求，並有效動員支持者。她也被認為是川普最信任的顧問之一，深受川普器重。

川普在一份聲明中表示：「蘇西．威爾斯協助我取得美國史上最偉大的政治勝利之一，她在2016年和2020年的勝選中都扮演了不可或缺的角色。蘇西堅毅、聰明、富有創新精神，且備受敬重。蘇西將繼續不懈地努力，讓美國再次偉大。讓蘇西成為美國歷史上第一位女性幕僚長，是一項實至名歸的榮譽。我毫不懷疑她會讓我們的國家感到驕傲。」

準副總統范斯（J.D Vance）稱讚威爾斯是川普競選活動中的「重要資產」，並表示「她也將是白宮的重要資產。她也是個非常棒的人。繼續前進！」

川普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的勝選慶祝活動上，特別感謝威爾斯在競選期間的傑出貢獻，並稱她為「冰雪女王」（Ice Baby），稱讚其在選戰中展現的沉著冷靜和戰略思維。

白宮幕僚長（White House Chief of Staff）是美國總統行政辦公室的最高級別官員，同時也是美國總統的高級幕僚，負責領導白宮辦公廳的運作。主要職責包括：監督白宮所有幕僚的工作、安排總統的日程、安排總統會見活動、對總統的政策提供意見、召集白宮辦公廳會議。白宮幕僚長在美國政府中具有重要的地位和職責。這個職位於1961年正式設立，此前相關職責屬於國務卿的範圍。

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