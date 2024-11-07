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    大手筆下注押川普贏 法神祕客大賺15.6億

    美國總統大選在5日登場，在選前就傳出有人用匿名帳號下注押川普贏，如今選舉結果出爐，根據加密貨幣預測市場平台指出，下注的人獲得4800萬美元（約新台幣15.63億元），成為該平台史上最高獲利的榜首。圖為示意圖。（法新社）

    美國總統大選在5日登場，在選前就傳出有人用匿名帳號下注押川普贏，如今選舉結果出爐，根據加密貨幣預測市場平台指出，下注的人獲得4800萬美元（約新台幣15.63億元），成為該平台史上最高獲利的榜首。圖為示意圖。（法新社）

    2024/11/07 12:07

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在5日登場，並由共和黨總統候選人川普勝選。在選前就曾傳出有人用匿名帳號下注押川普贏，如今選舉結果出爐，根據加密貨幣預測市場平台指出，下注的人獲得4800萬美元（約新台幣15.63億元），成為該平台史上最高獲利的榜首。

    綜合媒體報導，針對美國總統大選，在選前曾傳出有名法國神秘客Théo（化名），透過加密貨幣預測市場平台Polymarket分別開設4個帳號押川普會勝選，據指下注金額總共高達3千萬美元（約新台幣9.6億元），在選舉結果揭曉後，Polymarket稱Théo獲利4800萬美元，成為Polymarket史上最高獲利的榜首。

    根據Polymarket平台統計，美國總統大選總下注金額超過37億美元。據稱該名神秘客Théo是名交易員，雖然選前民調預測選舉結果將勢均力敵，但他透過高風險押注獲得了巨大回報，對於媒體質疑Théo大手筆押注川普的動機，Théo則是強調他的目標只是賺錢，在後續寫的媒體電子郵件中也強調絕對沒有政治動機。

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