男教授「被分手」竟成跟騷犯！ 傳訊辱女方「進香團大媽」被起訴

男教授傳訊息辱罵「像是與進香團大媽喝咖啡」，氣得女方提告。（情境照）

2024/02/26 11:46

〔記者錢利忠／台北報導〕年過半百的某私立大學哲學系男教授，在限定50歲以上註冊的交友網站上，結識擔任心理諮商師的女友，兩人約會後嘗試交往，但女方自認雙方不合適而提出分手，竟遭男方持續傳訊息辱罵「像是與進香團大媽喝咖啡」，氣得女方提告；台北地檢署今依跟蹤騷擾防治法將男方起訴。

去年2月，兩人在交友網站認識後嘗試交往，兩人一有時間就相約喝咖啡、逛夜市，但好景不常，身為心理諮商師的女方，幾次約會後自認與男方不合適，遂提議分手，未料卻遭男方傳訊息騷擾長達2個多月，憤而報警提告。

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女方指控，兩人嘗試交往期間，曾一起去喝咖啡、逛台北寧夏夜市品嘗小吃，但幾次約會下來，她自認雙方的個性不太適合，因此提議分手，卻遭男方多次傳訊息辱罵及騷擾，內容包括「我就像是與進香團大媽喝咖啡」、「妳的照片像是十年前，不像本人......」等具有人身攻擊意涵的字眼。

男方庭訊時則否認騷擾女方，針對他傳送給女方的騷擾簡訊內容，他辯稱只是在陳述及抒發自己內心的感受。

檢方勘查雙方互動的簡訊內容，認定男方在雙方分手以後，持續傳訊息騷擾女方，時間長達2個多月，認定男方此舉已涉犯跟騷法，因此將男方起訴。

跟蹤騷擾的行為態樣，是指對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。（內政部提供）

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