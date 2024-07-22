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不讓救護車下場慘 打官司還得繳罰鍰、吊銷駕照

謝男開在國道3號北向草屯路段的內側車道，因未避讓救護車被罰。圖為國道3號草屯段。示意圖。（圖擷自交通部1968網站）

謝男開在國道3號北向草屯路段的內側車道，因未避讓救護車被罰。圖為國道3號草屯段。示意圖。（圖擷自交通部1968網站）

2024/07/22 10:46

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣謝姓男子上國道，開在內側車道，後方有救護車沿路鳴笛，該男後方的車輛紛駛向右側車道，因謝男不讓道，救護車只好開往右側車道，後有人向警方檢舉，警開罰單、監理站並裁處吊銷駕照。謝男強調誤以為是南下車道傳來救護車鳴笛聲，打行政訴訟敗訴，上訴被駁回，既要罰鍰還得吊銷駕照。

謝男是在去年3月底，開車載家人行經國道3號北向217.6公里草屯路段，當時他開在內側車道，後方原有兩部車，聽到後方有救護車鳴笛聲，這兩部車的駕駛隨即往右側車道切，而救護車相距謝男的車有4組車道線，後來越離越近，在只有1組車道線距離時，救護車選擇往右切。

謝男開車沒有讓道救護車，全程被後方車輛的行車紀錄器拍下，該駕駛人後來以此影像向國道七隊檢舉，警方認定謝男違反道交通管理處罰條例第45條第2項規定，「聞救護車…之警號不立即避讓者，處新台幣3600元，並吊銷駕照」逕行舉發。

謝男申請裁決，南投監理站仍裁決罰鍰及吊銷駕照，謝男決定打行政訴訟，他辯稱車上家人聲音大，沒有聽到救護車鳴笛，等聽到時則以為是南下車道傳出，後來發現救護車在他後面，怕自己往右切，救護車也剛好切向右反而造成危險，並非故意不避讓，台中高等行政法院法官則依照影片等各種事證，認為原處分無誤，謝男辯詞無理，駁回謝男之上訴。

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