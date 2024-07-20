見引擎燈亮急停路肩 一下車就燒起來女駕駛倉皇逃生

火燒車的轎車從引擎蓋到駕駛座燒到只剩焦黑骨架。（國道七隊提供）

2024/07/20 12:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號北上218.5K草屯段今天上午發生一起火燒車意外，27歲管姓女子駕駛轎車發現引擎燈亮起，緊急將車停靠路肩，接著車子就起火燃燒，濃濃的黑煙和熊熊火光影響路肩和外側車道視線，車陣一度回堵1公里，所幸駕駛毫髮無傷，後方車流在滅火後也逐漸恢復正常。

國道公路警察局第七公路警察大隊表示，上午9時39分左右接獲火燒車報案，地點在國道3號北上218.5公里路段，立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另也派遣該隊及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，大約10時許火勢即撲滅，火燒車原因交由南投縣消防局鑑識調查。濃煙影響視線，後方車輛紛紛改換車道，一度車流回堵。

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27歲管姓女駕駛透露，火燒車前發現引擎燈亮起，知道車子引擎溫度過高，趕快把車停靠在路肩，接著看到車子冒煙，即火速下車，才一下車車子就燒起來，火勢越燒越大，從引擎蓋到駕駛座、副駕駛座都燒焦，只剩骨架。

國道七隊提醒駕駛人，平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援。萬一車輛無法滑離車道時，應開啟危險警告燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

據了解，火燒車的原因很多，該起意外發生前，引擎燈亮起，表示引擎過熱，就要立即停靠至安全地方，並將引擎熄火散熱。

27歲女子駕駛的轎車在國道3號火燒車，遠遠的就看到熊熊火光和濃濃黑煙。（國道七隊提供）

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