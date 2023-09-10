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恐怖情男跟騷傳話無孔不入 連樓下小7店員也被纏

高雄市不滿被女友分手的邱姓男子跟騷手段讓女方不堪其擾。（情境照）

高雄市不滿被女友分手的邱姓男子跟騷手段讓女方不堪其擾。（情境照）

2023/09/10 07:35

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市邱姓男子不滿被女友分手，不僅頻頻傳line騷擾女方，並要求女方的好友、鄰居、大樓管理員、甚至是女方住處樓下的小7店員傳話，要女方給一個交代，被控觸犯跟蹤騷擾防制法，橋頭地院判邱拘役40日，可上訴。

判決指出，27歲的邱姓男子今年1月11日和女友分手，邱男求復合，但女方不願再與其有任何聯繫，邱因而持續以LINE傳送意圖自殘訊息威脅「如果我死成，我不會害妳，我會守著妳、讓妳好好的」、「沒死成我好了，就在跳」、「妳想毀我…雖然很痛心，但那就來，硬碰硬」。

邱未獲回應的情況下，今年2月又找上女方的好友訴苦，要她傳話「把來龍去脈說一個明白，我就沒事，就來硬的兩條路給她自己選擇」。

邱男不只直接找上女友住所大樓管理員、鄰居、甚至還找上女友住處樓下之統一超商，請店員傳話或間接約女友出面，而使女方心生畏懼，而有憂鬱、焦慮、恐慌等症狀，足以影響其日常生活或社會活動，在不堪其擾的情況下報警處理。

橋頭地院審酌被告不顧告訴人意願，為求復合即對告訴人反覆實施侵擾，嚴重影響其正常生活，雙方未成立和解，斟酌行為長短、手段強弱，兼衡其犯後態度、智識程度及經濟狀況等一切情狀，依犯實行跟蹤騷擾行為罪，處拘役40日，得易科罰金。

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