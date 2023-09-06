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拒絕跟騷、性騷 警花偕健身網紅教3招防「狼」

女警張品莉、梅子教練與分局教官陳世龍，一同示範3招易學又實用的防身術，其中碰到歹徒近身接觸時，以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。（記者鄭淑婷攝）

女警張品莉、梅子教練與分局教官陳世龍，一同示範3招易學又實用的防身術，其中碰到歹徒近身接觸時，以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。（記者鄭淑婷攝）

2023/09/06 12:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕跟騷、性騷及詐騙案件不時發生，桃園警分局防治組、偵查隊及埔子派出所，邀請網紅健身達人梅子教練擔任宣導大使，藉由她的人氣提醒民眾如何防制，並與分局教官陳世龍一同示範3招易學又實用的防身術，萬一碰到「狼」，能為自己爭取逃脫的空間。

埔子所女警張品莉說，有機會能邀請到梅子教練協助宣導，希望透過網路的力量，讓更多民眾知道如何防制性騷、跟騷及詐騙，其中，以她自己常去的健身房為例，大家會穿得比較輕鬆，卻常有令人不舒服的注目禮，甚至發生偷拍等行為，這些其實都是可以勇於反應、制止或是報案求助，隱忍只會助長對方的行為。

女警張品莉、梅子教練與分局教官陳世龍，也一同示範3招易學又實用的防身術，包括以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃；以膝撞或足踢方式，使歹徒感受劇痛無法行動，趁機後轉脫逃；歹徒以手掐脖頸時，右手由外往內猛力畫圓將歹徒手揮開，同時以左手掌擊歹徒下顎使其暈眩，趁機後轉脫逃。

陳世龍表示，上述防身術的目的不在攻擊，而是為自己爭取脫逃的空間，趁歹徒猝不及防時迅速跑開並求援。

女警張品莉、梅子教練與分局教官陳世龍，也一同示範3招易學又實用的防身術，其中碰到歹徒近身接觸時，以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。（記者鄭淑婷攝）

女警張品莉、梅子教練與分局教官陳世龍，也一同示範3招易學又實用的防身術，其中碰到歹徒近身接觸時，以雙手掌底猛推歹徒下顎，使其後仰暈眩，趁機後轉脫逃。（記者鄭淑婷攝）

桃園警分局防治組、偵查隊及埔子派出所，邀請網紅健身達人梅子教練（後排左3）擔任宣導大使，藉由她的人氣提醒民眾如何防制跟騷、性騷及詐騙。（記者鄭淑婷攝）

桃園警分局防治組、偵查隊及埔子派出所，邀請網紅健身達人梅子教練（後排左3）擔任宣導大使，藉由她的人氣提醒民眾如何防制跟騷、性騷及詐騙。（記者鄭淑婷攝）

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