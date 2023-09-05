有組織就有派系 百餘印尼武術社團成治安隱憂

警方在現場壓制多人。（警方提供）

2023/09/05 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕外籍移工為我國的經濟和社會貢獻良多，但移工人數逐年增加，加上其同鄉間組成「社團」，在相互較勁、衝突下，形成治安上的隱憂。彰化縣外事單位就指出，移工因語言、習慣與國人不同，若是衝突升級為治安事件，將給警方帶來相對挑戰，這次彰化火車站前廣場發生印尼移工一死一傷的個案，就凸顯此問題的嚴重性。

此次發生衝突的印尼武術社團，主要是PSHT與IKS.PI KERA SAKTI。前者於一九二二年在印尼東爪哇島MADIUN（馬迪運）市成立，主要學習防身術，十多年前於台灣成立武術社團，吸引眾多在台工作的印尼移工加入。

請繼續往下閱讀...

後者則是一九八○年創立的馬來武術功夫，成員分散在印尼、馬來西亞、泰國、新加坡等，其功夫武術主要與猿猴動作相結合。

據了解，目前全台印尼武術團員至少有三千多人，社團數量也超過一百處，尤其近年印尼武術社團在台灣迅速發展，並固定在假日聚會練習，還在社區公園教導台灣民眾加入習武健身，可說是促進文化交流。

但是，有組織就有派系，也會產生爭端。彰化警分局表示，彰化市有近五千名移工，但這次打群架的兩派成員，幾乎都是從其他縣市前來，過去警方少有接觸，因此對於移工組織與社團的成員背景，警方未來都應該加強掌握。

彰化縣議員賴清美則指出，政府應繼續改善移工的工作條件，並提供更多的社會支持，例如增加一些友善空間讓外籍移工能夠合法聚會，並加強培訓及溝通觀念，促進不同文化之間的理解和共融，如此不但有助於預防和解決治安事件，同時確保社會安寧和穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法