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移工尬武術門派亂鬥 1死1重傷

警方將其中15名印尼移工移送法辦。 （警方提供）

警方將其中15名印尼移工移送法辦。 （警方提供）

2023/09/05 05:30

彰化警逮30多名印尼移工 15人依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪送辦

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站前廣場二日深夜發生移工打群架案件，有一方攜帶刀械，將對方砍殺，造成一死一重傷，警方到場逮捕卅多人，調查發現這些移工分屬兩個印尼武術社團，疑似先在網路上互比「門派」武術優劣，又相約談判，沒想到一言不合大打出手。警方偵辦後，將其中十五人依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，這些印尼籍移工分屬於PSHT（Persaudaraan Setia Hati Terate）與Ikspi kera sakti武術社團，經常在網路上互比門派優劣，還嗆聲要輸贏，雙方約在本月二日深夜十一點多到彰化火車站前廣場談判，結果前者只來六人，後者來了卅多人，兩派人馬大打出手，PSHT的兩名成員遭砍傷，其中一名卅二歲男子背部遭刺倒地，送醫後不治，另一名廿一歲男子也遭利刃砍成重傷。

主嫌在台中上班

追為何到彰化談判

警方據報出動快打部隊，共帶回卅九人，經調閱監視器發現，有十五名Ikspi kera sakti成員涉嫌重大，警方並起出藍波刀、折疊刀、武士刀等刀械。警方發現，這兩個印尼武術社團因派別不同，原本就互看不順眼而相約談判，但死者與主嫌及涉案人等都在台中上班，為何會來彰化談判？還要釐清。

警方將涉案十五人依殺人、傷害、聚眾鬥毆致死等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，互相追逐。（警方提供）

數十名印尼移工在彰化火車站廣場打群架，互相追逐。（警方提供）

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