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痴男告白失敗竟糾纏正妹店員2年 維持2月徒刑定讞

某技術學院畢業的郭姓男子心儀正妹店員，因告白失敗，竟痴纏她2年，高院今依跟蹤騷擾罪判2月徒刑、可易科罰金6萬元定讞。（記者楊國文攝）

某技術學院畢業的郭姓男子心儀正妹店員，因告白失敗，竟痴纏她2年，高院今依跟蹤騷擾罪判2月徒刑、可易科罰金6萬元定讞。（記者楊國文攝）

2023/09/07 10:44

〔記者楊國文／台北報導〕郭姓男子心儀在飾品店工作的正妹店員，告白失敗後，郭男幾乎每天到飾品店外徘徊、盯梢，甚至打電話給她的老闆，投訴她上班摸魚，被害正妹遭郭男騷擾長達2年，感到很痛苦，忍到去年6月跟蹤騷擾防制法上路後報警提告，台北地檢署依跟蹤騷擾罪將郭男起訴，成為台北地院受理的首宗跟騷法案件，將他判刑2月，得易科罰金6萬元。郭男不服上訴，高等法院今判決駁回，維持2月徒刑，全案定讞。

北檢調查，某技術學院畢業的郭男3年多前在捷運站見到在台北市西門町某飾品店工作的被害正妹，驚為天人，尾隨跟蹤一段時間後，鼓起勇氣向她告白遭拒。

不過，郭男不死心，竟展開死纏爛打招數，不僅送花、送飲料給正妹，每天還到正妹上班的飾品店外徘徊、站崗，並不時朝店內觀望，讓她相當困擾，甚至心生畏懼；不僅如此，郭男還緊盯著她的上班動態，甚至還打電話給她的老闆，投訴她上班不認真、偷懶，使她不堪其擾，但拿他沒辦法。

直到去年6月，跟蹤騷擾防制法正式上路，終於有法可以對付跟蹤騷擾的頭痛人士，郭男仍無視新法，持續每天到飾品店外「站崗」，正妹忍無可忍報警提告。

檢察官勘驗飾品店附近的監視器畫面，認定郭男確實經常性地無故跟蹤騷擾被害正妹，依跟蹤騷擾防制法的跟蹤騒擾罪將他起訴。

台北地院審理時，郭男承認時常到飾品店外站崗、徘徊，但否認犯罪，辯稱曾經到飾品店內參觀，因對方服務態度不佳，才向老闆反應，她可能因此懷恨在心才對他提告。

但被害人指控，一開始是她下班時發現有人尾隨，後來郭男現身向她搭訕、告白被拒，接著郭男開始每天出現在她工作的店門口，2年來都是這樣對她盯梢，讓她很害怕、很痛苦，同事知道後也協助蒐證。

被害人的女同事證稱，報案後，警方曾對郭男開立告誡書，但他仍然持續到店門口附近盯梢，只是躲到對面的其他店家，讓人不堪其擾。

北院審理認定，郭男以不正當、非理性方式追求被害人，一再跟蹤、騷擾她，使她心生恐懼已影響其日常生活，依跟蹤騷擾罪判刑2月，可易科罰金6萬元。

郭男上訴後，高等法院今上午10時判決駁回上訴，郭判刑2月、可易科罰金6萬元定讞。

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