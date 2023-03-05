13年來癡戀女模還傳「當我老婆」跟蹤騷擾 判刑2月

台北地院認定彭男跟蹤騷擾行為，已使女模心生畏懼，影響日常生活，判刑2月，得易科罰金6萬元，還可上訴。（資料照）

2023/03/05 16:12

〔記者楊國文／台北報導〕彭姓男子於2009年國際車展看到俏麗女模後心生愛慕，涉嫌以寄發訊息等方式騷擾女模，13年後的去年6月起，又傳送「結婚了沒？」、「沒結婚來當我老婆！」等訊息騷擾她，並到她經營的實體店面跟蹤騷擾，女模不堪其擾，以去年6月開始施行的跟蹤騷擾防制法罪嫌對彭男提告，台北地院認定彭男跟蹤騷擾行為，已使女模心生畏懼，影響日常生活，判刑2月，得易科罰金6萬元，還可上訴。

判決指出，彭男於2009年一場國際車展上，看到身材姣好、外表亮麗的女模後，為之傾倒，心生愛慕之意，即以社群媒體臉書等管道追蹤女模動態，並寄發訊息、物品給女模，表達欣賞之意。

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2022年6月9日至同年8月30日間，彭男又不斷傳訊息給女模詢問其近況，探詢「我下班後找妳好嗎？」、「結婚了沒？」、「沒結婚來當我老婆！」、「12年前我如果勇敢一點，結果會不一樣嗎？」、「老婆快來找我」等訊息給她，甚至在得知女模開立實體店面後，還到店面跟蹤騷擾，持續追求她。

女模覺得心生畏懼，嚇得只好暫停營業；由於跟蹤騷擾防制法已於去年6月上路，女模趕緊向北市警局中山分局報警。

彭男被警方傳喚到案後，對被控跟蹤騷擾女模等行為坦承不諱，警方依違反跟騷法移送法辦，台北地檢署將彭男聲請簡易判決處刑。

台北地院審理認為，彭男已涉犯跟騷法第18條第1項的跟蹤騷擾罪，審酌彭男不以理性、正當方式追求異性，竟為滿足自身私慾，違反女模意願，跟蹤騷擾她，已影響她日常生活，判彭男2月徒刑，得易科罰金6萬元。

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