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悲！台中住宅大樓凌晨惡火 父女受困廁所雙亡

警消趕抵時，8樓住宅火煙不斷竄出。（民眾提供）

警消趕抵時，8樓住宅火煙不斷竄出。（民眾提供）

2024/05/07 09:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區福瑞街上一棟集合式大樓住宅今天（7日）凌晨1點多傳出火警，台中市消防局獲報調派人車搶救，8樓住戶一家4口睡夢中被驚醒，母子被救出，游姓父女2人受困廁所無生命跡象，送醫仍告不治，起火原因尚待調查。

中市消防局據報，派遣第六大隊、第五大隊、轄區協和分隊等共計8個單位，出動各式消防車24輛、消防人員64名、義消人員5名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官，趕抵時發現現場為地上16樓，地下2樓之RC建築物，8樓住宅火煙竄出，立即佈水線搶救。

經查，火災發生當下，8樓一家人在睡夢中被驚醒，50歲張姓母親與14歲的游姓兒子在陽台呼救，隨即被消防人員以雲梯車救下脫困，但55歲游姓父親及11歲女兒則受困廁所，被發現時已失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治，母親則是受輕傷，兒子左手上臂二度2%、背部二度6%燒燙傷，意識清楚。

火勢於2時17分控制撲滅，客廳全面燒燬及廚房部份燒燬，燃燒面積約60平方公尺，警消也逐層進行搜索，確認無其他人員受困、受傷，起火原因由火調人員調查中，初步了解疑似電線走火釀禍。

發生火警的社區大樓。（民眾提供）

發生火警的社區大樓。（民眾提供）

消防人員出動雲梯車救人。（民眾提供）

消防人員出動雲梯車救人。（民眾提供）

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