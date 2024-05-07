騎車未打方向燈頻換車道 酒駕男吞罰單送辦

方男酒後騎車未打方向燈頻換車道，警方開罰並逮捕他移送法辦。（圖由讀者提供）

2024/05/07 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名方姓男子酒後騎車穿梭鳳山區鳳松路快、慢車道中間，未打方向燈頻換車道，警方攔查方男聞到酒氣，實施酒測果然超標，警訊後將他依公共危險罪嫌送辦，並針對不依規定使用燈光，開罰1200元至3600元。

警方調查，方姓男子（48歲）昨天傍晚下班後，與友人敘舊一同飲酒作樂，竟酒駕騎機車欲返家，途經鳳山區鳳松路之際，騎車穿梭快、慢兩車道中間，期間不斷變換車道，未依規定使用方向燈。

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適逢鳳山警分局文山派出所副所長黃麟翔、警員葉文權巡邏經過，目擊方男危險行徑，將他攔下盤查身分，警方問他「你趕時間喔？怎麼在車道之間鑽來鑽去，都沒有注意其他用路人！」，方男不好意思稱沒有趕時間。

警方盤查過程中，聞到方男身上散發酒氣，以酒精感知器對方男進行初步測試，果然才一靠近騎士嘴邊，酒精感知器馬上亮燈，方男隨即向警方坦承半小時前有喝1罐啤酒，警方對他實施酒測，果然酒測值超標，每公升達0.28毫克，將他帶回警局偵辦。

警訊後將方男依公共危險罪嫌移送法辦，並對方男未依規定使用方向燈，違反道路交通管理處罰條例第42條汽車駕駛人不依規定使用燈光者，開罰1200元至3600元罰鍰。

鳳山警分局呼籲民眾酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

方男酒後騎車未打方向燈頻換車道，警方開罰並逮捕他移送法辦。（圖由讀者提供）

方男酒後騎車未打方向燈頻換車道，警方開罰並逮捕他移送法辦。（圖由讀者提供）

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