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台版「女人香」？聞到妙齡女香水味「凍未條」 男跟蹤尾隨被判刑

監視器拍攝到陳男（圖右下）一路尾隨小芳（圖右）畫面。（記者張瑞楨翻攝）

監視器拍攝到陳男（圖右下）一路尾隨小芳（圖右）畫面。（記者張瑞楨翻攝）

2023/09/01 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣版的「女人香」？台中市陳姓男子於去年（2022年）6月9日，聞到妙齡女子小芳身上的香水味，被吸引而跟蹤尾隨，小芳向警方報案後，陳男收了告誡書，還是繼續跟蹤，甚至騎機車尾隨小芳之後，台中地方法院認為他觸犯跟蹤騷擾罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，他上訴高等法院台中分院，辯稱是購物時剛好遇到小芳，二審確認為，他於去年6月22日上午，騎機車於中市神岡區一路尾隨，還趁著停等紅燈機會，持手機拍攝小芳，辯詞不足採信而駁回，全案確定。

知名影星艾爾帕西諾於1992年，曾任膾炙人口的電影「女人香」主角，他飾演眼盲，卻對女人身上香味相當敏銳的退伍軍人，判決書指出，26歲專科畢業、從事保全的陳男，於中市遇到不認識的女子小芳（化名），兩人毫不相識，陳男被小芳身上的香水氣味吸引，於去年6月9日上午7時許、13日上午7時許、14日上午7時許，3度騎乘機車，守候在便利商店外，尾隨騎乘機車的小芳，到小芳的工作場所，之後在外徘徊，觀察與盯梢，等小芳打卡進入辦公室後才離去。

小芳發現異狀後，同年月14日晚間向警方報案，警方依「跟蹤騷擾防制法」開書面告誡書給陳男，禁止陳男跟蹤騷擾小芳，不料，僅約一週，同年月22日上午7時，陳男又繼續騎機車跟蹤，監視器畫面顯示，陳男騎機車從台中市神岡區神林路與大林路口，一路尾隨騎乘機車的小芳，到神岡區神林路與三民南路口，小芳停車等候紅綠燈時，無意間轉頭察看，驚見陳男在身邊，且持手機對小芳，小芳心生畏怖而提出告訴。

台中地院審理時，陳男承認自己被小芳身上香水味吸引，在收告誡書之前，確實有跟蹤行徑，但收告誡書之後，他宣稱22日當天，他只是去買快篩劑，順便買早餐，「我沒有要跟人的意思」，一審不採信辯詞，依實行跟蹤騷擾行為罪判處拘役50日，可易科罰金。

陳男上訴二審並宣稱，他只是購物時巧遇小芳，但台中高分院二審卻認為，監視器顯示他於22日騎機車，一路從神岡區神林路與大林路口，尾隨騎機車的小芳至神林路與三民南路口，還用手機拍小芳，另外，陳男於警訊中說，他當時與地下錢莊人員相約在神林路見面，剛好小芳行經附近，前後辯詞不一，顯然是卸責之詞，不足採信，上訴無理由而駁回，全案確定。

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