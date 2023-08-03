臉書瘋狂恐嚇騷擾女子7、8年！ 恐怖男下場曝光

黃姓男子在臉書恐嚇騷擾泰國旅遊同團女子長達7、8年，台南地院合併判他要入獄的1年徒刑。（資料照）

2023/08/03 00:51

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓男子參加泰國旅行團結識女團員小敏（化名），竟長期連續臉書po文恐嚇小敏要讓她母親死、殺她弟弟；女方報警後，黃男照樣持續在臉書騷擾她。台南地院法官批判黃男長達7、8年連續恐嚇、騷擾女方，造成對方多年痛苦，合併重判他要入獄1年。

法官依恐嚇危害安全罪判黃男7月徒刑，又依跟蹤騷擾罪判他7月徒刑，合併黃男要執行1年徒刑。

請繼續往下閱讀...

判決指出，從事裝潢工的黃男2014年6月到2019年10月期間到小敏的臉書相繼po文恐嚇說，「不要逼我以後在路上遇到妳揍妳」、「所以我得讓妳媽媽死了」、「你在這樣，我就殺了妳弟，我找到妳媽，妳家就死定了！」讓小敏心生畏懼。

2022年6月下旬連續3天，黃男又到小敏臉書留言，「我教你1件事，就是小顆奶不能接觸我」，在網路騷擾女方。

小敏不堪其擾向警方報案，警方同日發書面告誡書給黃男簽收。不料，黃男接獲告誡書後，仍繼續騷擾小敏，兩天後又到小敏臉書貼文，「妳怎麼都學櫻桃呢？別人的東西不要搶，那不是我們能去的世界」、「你的照片怎麼還那麼白、為什麼藥學人家脫衣服啦！」

警方調查後移送黃男，台南地檢署偵結依恐嚇與跟蹤騷擾兩罪嫌起訴。一審法官審認，黃男結識女方後，長達7、8年連續騷擾、恐嚇，讓女方惶惶不可終日，黃男雖然認罪，但言語仍對女方多有傷害，明明是他騷擾女方，卻要求女方不要騷擾他，未認清自己的錯誤行為，造成小敏多年來的痛苦，所以從重量刑不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法