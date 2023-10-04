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吳子嘉控陳時中「靠疫苗A了1億美元」遭求償千萬 北院將傳他作證

陳時中（左）不滿吳子嘉稱他「靠疫苗A了1億美元」，求償千萬；北院定11月15日再度開庭時，傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸到庭作證。（資料照，記者錢利忠攝）

陳時中（左）不滿吳子嘉稱他「靠疫苗A了1億美元」，求償千萬；北院定11月15日再度開庭時，傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸到庭作證。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/10/04 17:24

〔記者溫于德／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，事後被陳時中求償1000萬元。台北地院今天下午開庭，吳、陳均委託律師到庭，法官定11月15日再度開庭時，傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸到庭作證，以釐清BNT採購爭議。

吳子嘉是在今年5月20日網路直播節目中說，「蘇貞昌政府、陳時中部長A1了億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看…，就是白白貪污近30億台幣」。

後來陳時中在律師黃帝穎陪同下，於5月23日親赴法院向吳子嘉求償1000萬元；陳時中批吳子嘉昧於良心，顛倒黑白、造謠抹黑，已走火入魔。

北院下午開庭，法官整理全案的爭執與不爭執事項。吳子嘉的律師則聲請傳喚上海復星公司台灣代理人王國綸到庭作證，原因在於，王國綸是疫苗採購的代理人，熟知採購內容，以證明吳子嘉已盡合理查證義務才發表言論。

陳時中的律師強調，根據吳子嘉方所提供的證據，王國綸無法證明陳時中是否貪污，加上吳子嘉至今未明確解釋何來價差1億美元？誰和誰的價差？因此無傳喚必要。

法官認為，吳子嘉的律師已說明傳喚王國綸的必要性，諭知11月15再度開庭時，傳喚王國綸到庭作證。

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