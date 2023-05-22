吳子嘉控靠疫苗A一億美金 陳時中︰造謠抹黑已走火入魔

前衛福部長陳時中臉書貼文，指美麗島電子報董事長吳子嘉先生多次羅織謊言，近日變本加厲，在節目上公然指控他靠疫苗「ㄟ一億美金」，惡毒言論超過評論公共事務底線，他抨擊吳子嘉昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步。（資料照）

2023/05/22 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕前衛福部長陳時中在臉書發文，指美麗島電子報董事長吳子嘉先生多次羅織謊言，抹黑他在疫情期間貪污，近日變本加厲，在節目上公然指控他靠疫苗「ㄟ一億美金」，惡毒言論超過評論公共事務底線，他抨擊吳子嘉昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步。

陳時中說，防疫期間，他與防疫團隊全力對抗病毒，只求在這場世界浩劫百年大疫中，台灣能夠受到最小的影響安然度過，所有物資的採購合約，都經過相關專家學者、採購機關與法務團隊仔細檢視，絕無貪汙可能。

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北檢簽結62案均無不法犯罪情事

他提及北檢上個月簽結62件疫苗採購相關案件，其中有許多針對他提告的案件，都是以疫苗採購為主題，所做出的不實指控，北檢的簽結原因也寫得清楚明白，62案均無不法的犯罪情事。

陳時中強調，近期部分合約執行完畢，衛福部已經陸續公開疫苗採購相關的文件資料，接下來隨著國際合約的保密期滿，更會進一步公諸於眾，即使事實真相擺在眼前，有些人選擇性無視，持續消費、抹黑，其心可議。

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陳時中批評吳子嘉先生身為資深媒體人，比一般民眾更加了解政府機關與採購工作的運作模式，卻為了吸引關注，昧於良心與事實，顛倒黑白造謠抹黑，已經到了走火入魔的地步，所謂天理昭昭法網恢恢，橫行邪道必將遭到正義的審判。

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