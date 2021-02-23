吳子嘉「亂爆料」告不告？ 陳時中罕見怒了：這個人我不想再談

針對吳子嘉在節目指控衛福部長陳時中（見圖）「說謊」，陳時中今罕見嚴肅回應：「這個人我不想再談。」（中央流行疫情指揮中心提供）

2021/02/23 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕「美麗島電子報」董事長吳子嘉指控衛福部長陳時中說明與香港雅各臣洽購BNT疫苗過程「說謊」；陳時中昨（22日）澄清，後續都是跟原廠商談。今（23）日記者會再被媒體追問是否提告吳子嘉？陳時中罕見嚴肅回應：「這個人我不想再談了。」

台灣採購德國BNT與美國輝瑞藥廠合作研發的疫苗波折不斷，外界持續有風言風語，吳子嘉斬釘截鐵指稱，陳時中交代與雅各臣接洽採購涉嫌「公然說謊」，稱台灣沒買到BNT疫苗全是因為商業利益鬥爭。對此，陳時中昨已回擊，並出示公文，表示早在去年10月26日就函覆台灣雅各臣公司「有關於所提香港雅各臣公司與復星實業合作備忘錄，不具法律拘束力，僅為意向書性質，感謝他能夠提供有關Covid-19疫苗的相關資訊」，就暫停了雙方談判。

請繼續往下閱讀...

今日疫情記者會上，仍有媒體持續追問此事；陳時中說，疫苗採購接觸來源非常多，所以指揮中心都會向原廠查證，要有授權文件才有辦法就供貨時間數量做商業談判。

再被問到吳子嘉批評他公然說謊一事，陳時中明顯壓抑怒火說：「過年期間不要口出惡言，相關時序都講得很清楚，有保密條款就不講，沒有保密限制就會講，未來還是會持續跟BNT聯繫。」他也無奈地說，「這個人我不想再談了」！

事後在媒體追問下，陳時中鬆口說，衛福部法務人員確實建議告吳子嘉，但他認為，「還是想先觀察這些言論對社會的影響」，再來討論是否要提告。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法