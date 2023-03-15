詐騙集團2車追逐失控撞民宅！警方逮捕7車手

本月11日前鎮發生2輛汽車追逐車禍，1白色租賃車撞擊民宅，警方查出2車7人都是詐騙集團車手。（圖民眾提供）

2023/03/15 09:12

〔記者方志賢／高雄報導〕高市前鎮區11日發生2輛汽車追逐車禍，一輛租賃車撞擊民宅，車上3男女受傷送醫，另輛賓士車4男肇事後逃逸。警方查出，原來7人都是詐騙集團車手，剛從70歲被害人詐騙得手100萬元，雙方互不認識，且以為對方要「黑吃黑」，導致2車追逐車禍，經警方深入追查，逮獲7車手依法送辦。

警方表示，高市前鎮區李姓老翁（70歲）遭詐騙集團以假投資名義詐騙100萬元，11日下午，約定在前鎮區港壽街某公園，將裝在牛皮紙袋的100萬元，交給冒充投資公司人員的詐騙車手張姓少年。

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張姓少年得手後，與同夥曾姓女子（20歲），準備搭乘顏姓女子（21歲）駕駛的白色租賃車，未料一輛賓士車也趕到，一名男子下車要拿牛皮紙袋內100萬元，張等3人不知道對方是詐騙集團的「車手頭」找來的「收水手」要收取贓款，而誤以為對方「黑吃黑」，趕緊開車逃離現場。

兩車追逐後，白色租賃車撞擊民宅，車上3男女受傷，賓士車黃姓男子等4人下車奪走車上牛皮紙袋內100萬元，隨即加速上高速公路逃逸。

警方獲報查出2車7人都是詐騙集團車手，進一步查出黃等4人逃往宜蘭，並於本月13日，在宜蘭縣羅東鎮逮獲黃男（30歲）、李男（21歲）及陳、謝少年等4人，並查扣賓士車和部分贓款4萬餘元。至於詐騙得手的100萬元，黃等人則辯稱已交給「車手頭」。

全案警詢後將黃男等4人及張姓少年等3人，共7人依詐欺、公共危險（肇逃）、傷害、毀損等罪嫌移請高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦、審理，黃、李2嫌經檢察官複訊後聲請羈押，專案小組將持續向上溯源。

警方在宜蘭縣逮獲黃男等4人，並查扣賓士車。（圖民眾提供）

警方逮獲黃男等4名車手。（圖民眾提供）

警方逮獲黃男等4名車手。（圖民眾提供）

警方查扣手機11支、假工作證（投資公司）1張、贓款4萬7100元等證物。（圖民眾提供）

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