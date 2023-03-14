為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    數字會說話！台南是「最難詐騙的城市」

    台南防堵詐騙透過校園與社區等多方管道宣導。（南市警察局提供）

    台南防堵詐騙透過校園與社區等多方管道宣導。（南市警察局提供）

    2023/03/14 22:10

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是「最難詐騙的城市」！台南市警察局統計，台南去年每10萬人口受理詐欺件數653件，詐欺案件發生率亦較其他5都低，防制成效皆為6都第1。

    台南市2019年至2022年的165平台受理詐騙案，6都最少，顯見發生率較其他5都低，去年165平台受理詐欺件數，台南每10萬人口受理件數653件，詐欺案件發生率亦較其他5都低。遭車手提款次數分析比較，去年台南1530件，也遠低於台北市、新北市的1萬件以上。

    南市警察局今日指出， 2018年至去年，台南攔阻詐騙件數從855件提升到2500件，金額7.3億多元，其中金融機構及超商攔阻詐騙案共1337件、攔阻款項4.5億元，金融機構及超商攔阻件數亦為6都第1，相較於台北市1172件、金額7.4億多元，新北市1377件、金額6.6億元，台南防制成效明顯。

    南市警察局分析防制成效關鍵，2019年9月起成立熱點車手專責小組，配合警政署每週公布車手提款熱點，結合報案資料進行關聯分析，即時以LINE群組通報各分局展開追緝行動，同時調閱分析提款車手影像及使用交通工具，快速有效緝獲車手，並持續加強2249台ATM提款機熱點的可疑人車盤查及勤務部署。

    市長黃偉哲說，防堵詐騙需要各行各業一起響應，在台南市有各類志工，舉凡文化、環保、社區發展、急難救助、教育研究等志工，可以透過宣導與警察局合作，擴大觸及層面，讓更多人認識最新詐騙手法，減少受騙可能，另外社會局推行的老人共餐，也是一個宣導反詐騙的場域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「女醫」喊急用讓他險失40萬 警剛阻詐又遇女要匯58萬忙勸阻
    2023/03/14 17:27

    「女醫」喊急用讓他險失40萬 警剛阻詐又遇女要匯58萬忙勸阻
    三度被行員識破！詐騙車手不肯收手 終於落法網
    2023/03/12 10:56

    三度被行員識破！詐騙車手不肯收手 終於落法網

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    彰化去年攔阻詐騙5.6億元 警拍片拆解詐術
    2023/03/08 21:12

    彰化去年攔阻詐騙5.6億元 警拍片拆解詐術
    檢察官向民收存摺監管？王惠美獻「聲」：詐騙啦！
    2023/03/08 12:04

    檢察官向民收存摺監管？王惠美獻「聲」：詐騙啦！

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    投資詐騙廣告太多 金管會將找Google、臉書研商打詐
    2023/03/08 08:38

    投資詐騙廣告太多 金管會將找Google、臉書研商打詐
    女子為愛沖昏頭「淪車手」 豐原警成功阻詐3筆64萬
    2023/03/05 09:52

    女子為愛沖昏頭「淪車手」 豐原警成功阻詐3筆64萬
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播