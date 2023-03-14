數字會說話！台南是「最難詐騙的城市」

台南防堵詐騙透過校園與社區等多方管道宣導。（南市警察局提供）

2023/03/14 22:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是「最難詐騙的城市」！台南市警察局統計，台南去年每10萬人口受理詐欺件數653件，詐欺案件發生率亦較其他5都低，防制成效皆為6都第1。

台南市2019年至2022年的165平台受理詐騙案，6都最少，顯見發生率較其他5都低，去年165平台受理詐欺件數，台南每10萬人口受理件數653件，詐欺案件發生率亦較其他5都低。遭車手提款次數分析比較，去年台南1530件，也遠低於台北市、新北市的1萬件以上。

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南市警察局今日指出， 2018年至去年，台南攔阻詐騙件數從855件提升到2500件，金額7.3億多元，其中金融機構及超商攔阻詐騙案共1337件、攔阻款項4.5億元，金融機構及超商攔阻件數亦為6都第1，相較於台北市1172件、金額7.4億多元，新北市1377件、金額6.6億元，台南防制成效明顯。

南市警察局分析防制成效關鍵，2019年9月起成立熱點車手專責小組，配合警政署每週公布車手提款熱點，結合報案資料進行關聯分析，即時以LINE群組通報各分局展開追緝行動，同時調閱分析提款車手影像及使用交通工具，快速有效緝獲車手，並持續加強2249台ATM提款機熱點的可疑人車盤查及勤務部署。

市長黃偉哲說，防堵詐騙需要各行各業一起響應，在台南市有各類志工，舉凡文化、環保、社區發展、急難救助、教育研究等志工，可以透過宣導與警察局合作，擴大觸及層面，讓更多人認識最新詐騙手法，減少受騙可能，另外社會局推行的老人共餐，也是一個宣導反詐騙的場域。

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