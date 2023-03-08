檢察官向民收存摺監管？王惠美獻「聲」：詐騙啦！

假檢警詐騙層出不窮，彰化縣長王惠美錄製防詐宣導獻「聲」教導鄉親認識各種詐騙手法防制。 （警方提供）

2023/03/08 12:04

〔記者湯世名／彰化報導〕假檢警詐騙案層出不窮，彰化縣長王惠美有感於民眾遭受詐騙，動輒造成高額財損，甚至傾家蕩產，與彰化縣警局刑警大隊研商6大詐騙手法防制對策，並錄製防詐宣導語音，獻「聲」向民眾強調，真正的法官、檢察官、警察，不會派員向民眾收取存摺、存款、提款卡或印章，更不會監管百姓的財產，這些手法都是詐騙，民眾如有疑惑，應立刻打165查證。王惠美的「聲音」透過環保局及各鄉鎮市公所清潔隊，藉由環保清潔車大街小巷推播放送，教導鄉親認識詐騙。

王惠美指出，造成民眾財損最高的是「假投資詐騙」，詐騙集團透過臉書、IG、私人LINE群組招募投資客，或是拍攝投資獲利的短片，置入YouTube廣告內，激起民眾想投資致富的慾望，初期詐騙集團透過假網站，營造賺錢的假象，等到民眾多次加碼投資，就會關閉網站、封鎖LINE群組，民眾才會發現遇到詐騙。

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她說，彰化的鄉親或長輩，在家也會接到詐騙電話，一種是「猜猜我是誰」，詐騙集團假借久未聯絡的親友來電，宣稱他的電話號碼換了，要重新加您的LINE，之後便謊稱有急用，須借錢應急。她提醒，親友借錢，見面再談，或是撥打原有電話查證，即可破解詐騙。另一種是「假檢警詐騙」，詐騙集團假冒健保局、電信局來電，謊稱民眾因身分證被盜用，而涉嫌刑案，之後另有假檢察官、假警察就會打電話告知案件還在偵辦中，要遵守偵查不公開，不可以告訴任何人，並要求交付名下所有存款、金錢，要做監管，他們會派人去跟您收金錢或提款卡、存摺、印章。真正的法官、檢察官、警察，不會派員向民眾收取存款、提款卡、存摺或印章，更不會監管百姓的財產。

王惠美提醒民眾，網購平台要慎選，優惠訊息要查證，高價商品要面交，私下交易要拒絕；千騙萬騙離不開ATM，只要接到假客服人員電話說要解除分期付款，要民眾去操作ATM提款機，絕對是詐騙；網友聊天可以、借錢免談，每天對你噓寒問暖、然後要你轉帳匯款，這也是詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

假檢警詐騙層出不窮，彰化縣長王惠美錄製防詐宣導獻「聲」教導鄉親認識詐騙。 （警方提供）

王惠美的「聲音」透過環保局及各鄉鎮市公所清潔隊，藉由環保清潔車大街小巷推播放送，教導鄉親認識詐騙。 （警方提供）

王惠美（中）與彰化縣警局刑警大隊一同推廣防詐。（警方提供）

彰化縣警局各單位利用各種活動場合宣導防詐。（警方提供）

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