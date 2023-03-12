三度被行員識破！詐騙車手不肯收手 終於落法網

27歲黃姓男子（右）涉嫌擔任詐騙集團車手，上銀行領錢，卻三度被行員察覺有異嚇倒落跑；沒想到他不放棄，再上銀行企圖領走贓款，最後終於落入警方的天羅地網。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/12 10:56

〔記者王冠仁／台北報導〕27歲黃姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，到銀行領錢時，被行員察覺有異通報警方，他發現已被識破當場落跑；警方調閱監視器畫面鎖定身分，再根據帳戶資料研判他會再返回銀行提領。不出警方所料，黃隔天又到同家銀行想提領110萬元，正好落入警方早設下埋伏，待他提領完畢正要離開時，當場被逮個正著。

台北市士林警分局今天發布新聞公布黃的犯案手法，同時也呼籲警方若接獲相關詐騙電話，應立即向警方求助，尤其假投資真詐騙為近期詐騙技團慣用伎倆，任何保證帶單、高獲利者均為詐騙行為，切勿輕信。士林警將持續貫徹「打詐國家隊」之「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，守護民眾財產安全。

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警方調查，黃姓男子在本月8日早上，先後前往台北市內湖區、北投區的銀行要提領贓款，但都被行員識破沒有得手。8日下午他來到士林區忠誠路上的玉山銀行天母分行要提領110萬元，但一樣被行員識破，行員發現異狀通報警方，他發現警方已經在前來銀行的路上，當場落跑。

根據相關監視器畫面，警方鎖定提領車手就是黃姓男子，警方再根據黃欲提領的帳戶狀況，研判他會再返回同一家銀行提領。警方於是與銀行合作，要行員下次再遇上他來領錢，要假裝沒識破讓他提領，讓他卸下心房，實際上則是要行員偷偷通報警方，警方再趕來抓人。

果不其然，隔天早上11時許，黃又前來銀行領錢，行員假裝讓他提領110萬元，但早已通報警方；正當黃以為得手要離開銀行時，員警早已在銀行外埋伏，見他現身時上前逮人。

據了解，黃否認是車手，還說款項是因為要做工程，向某個朋友借來，但警方追問相關細節，他卻無法交代。

警方說，經深入追查，黃所屬的詐騙集團專門用投資股票的名義詐騙被害人錢財，被害人受騙匯錢後，詐騙集團再派遣黃去銀行領錢。警方最後將黃依詐欺罪嫌送辦，同時深入追查幕後的詐騙集團。

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27歲黃姓男子（右）涉嫌擔任詐騙集團車手，上銀行領錢，卻三度被行員察覺有異嚇倒落跑；沒想到他不放棄，再上銀行企圖領走贓款，最後終於落入警方的天羅地網。台北市士林警方在黃嫌身上查扣110萬餘元贓款。（記者王冠仁翻攝）

27歲黃姓男子（右）涉嫌擔任詐騙集團車手，上銀行領錢，卻三度被行員察覺有異嚇倒落跑；沒想到他不放棄，再上銀行企圖領走贓款，最後終於落入警方的天羅地網，警詢後移送法辦。（記者王冠仁翻攝）

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