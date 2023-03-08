彰化去年攔阻詐騙5.6億元 警拍片拆解詐術

防範詐騙，員林警分局偵查隊小隊長顏明樂，以幽默方式拍攝2支「假投資及假求職」、「猜猜我是誰、假冒公務員」防詐宣導短片。（翻攝員林分局臉書）

2023/03/08 21:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕近年來詐欺犯罪手法多變，對人民造成龐大的財產損失，其中「網路交友」跟「投資虛擬貨幣」最多，對此彰化縣警方加強防範，不只帶隊到地方廟宇宣導，還有員警化身網紅，拍攝防詐宣導短片上架臉書、Youtube，教導民眾如何辨識、一一拆解詐騙等招數，總計去年成功攔阻詐騙就有1044件、金額高達5億6624萬元。

根據統計，民眾最常受騙的手法包含「假網拍」、「假投資」、「愛情交友詐騙」、「假冒公務員」、「解除分期付款」及「猜猜我是誰」等6種，而這6種類型的詐騙就佔全國7成以上被害案件。

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員林分局偵查隊小隊長顏明樂，特別將獲報案件整理歸納，並以幽默方式拍攝2支防詐宣導短片，其中針對年輕族群被騙率最高的「假投資及假求職」詐騙，及年長者最容易上當的「猜猜我是誰、假冒公務員」詐騙方式一一分析，並上傳員林警分局臉書專業宣導，瀏覽人次已破萬。

員林警分局長葉文啟表示，員林分局至今年到3月5日，轄內金融機構臨櫃阻詐已26次，金額高達4600多萬元，經分析以交友網站投資案件最多，他說，近日有名女性臨櫃要匯款60萬元，行員覺得有異通報員警到場，她才吐實，透過Be2交友網站，認識一名在新加坡的男子，男子表示他投資虛擬貨幣賺不少錢，因此鼓吹她投資，幸好在機警行員及警方即時攔阻下，游女才未將積蓄匯出。

葉文啟說，除了交友詐騙，冒充「名人一頁式」的詐騙網頁也非常多，詐騙集團會剪接名人影音，並在網路邀集加入投資教學LINE，讓人真假難辨，民眾絕對要先查證，避免受騙，還有千萬別提供帳戶，或幫忙提領帳戶現金，以免淪為車手，成為詐欺集團共犯。

彰化縣警局長張國雄表示，全台詐騙案件攀升，政府跟警方透過各管道不斷宣傳，其中彰化去年成功攔阻1044件、阻詐金額5億6624萬元，而今年至今已成功阻詐107件，金額達4858萬元。張國雄說，雖然彰化打詐績效在各縣市評比中名列前茅，但一點都開心不起來，只能呼籲，民眾遇有詐騙電話或可疑人事物，一定要撥打165反詐騙專線求證，或直接問派出所員警，以立即保護財產。

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