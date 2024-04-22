當極限運動場！阿逗仔台中公園耍特技 單車騎上圍籬警勸離

外籍人士將單車騎上台中公園圍籬耍特技。（擷自「社會事新聞影音」）

2024/04/22 15:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中公園上週四（18日）出現1群外國人，把人行道及圍籬當成極限運動場地，除大耍單車特技，還拿出專業運動攝影機在旁拍攝，有民眾將影片PO網引發網友熱議，轄區警方今天表示，當天獲報到場時已無特技表演，初步檢視並無公物遭到破壞勸離，後續將蒐集相關影像釐清，再決定是否進一步開罰。

根據民眾上傳到臉書社團的影片顯示，這群外國人疑似極限運動專業團隊，其中有人騎單車從馬路快速騎進人行道，利用人行道上的斜坡騎上台中公園圍籬，並利用左右跳動變換輪胎位置的方式前進，另1人則持運動攝影機拍攝，還有人張開雙手在馬路上戒護「交管」，以防過往車輛撞到單車。

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對此轄區第二分局今天表示，該分局公園所在18日下午1時許獲報，有一群外籍人士，騎單車在台中公園附近的雙十路、自由路口人行道、圍牆附近，展示極限運動的單車特技，過程相當危險也有破壞公物之嫌，經派員到場查處，發現現場有7名外籍單車玩家聚集，但已無從事極限運動的情況。

經進一步了解，發現這些外籍人士正準備利用自行車拍攝相關活動，警方初步檢查確認公園設施未遭損壞，抄錄玩家資訊後進行勸導，表示若違反《道路交通管理處罰條例》將予以開罰，該群外籍人士也接受勸導，當場收拾裝備並離開現場。

第二分局表示，因玩家並非在道路上，有無涉及其他公園管理自治條例的規定，將聯繫相關局處後釐清，分局長周俊銘呼籲民眾，任何類似的活動應在合法的運動場所進行，切勿於道路上競技，以確保公共安全、設施完整，以及其他用路人安全；後續本分局將持續蒐集相關影像後釐清案情。

警方獲報到場勸離。（警方提供）

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