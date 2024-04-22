搭訕落單女子被拍下限動影片 襲胸搶手機判拘75日

台東地方法院。（資料照）

2024/04/22 15:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕女子本以為遇到善心人士，想不到拍下限動影片卻讓對方翻臉、搶手機還襲胸！一名女子在台東中華大橋下散心時，黃男見其落單而上前搭訕、藉口幫忙叫車，女子拍下「好心人協助」的限動，卻引來黃男襲胸還想搶回手機，試圖刪除自己被拍下的影片，台東地方法院日前對黃男判處拘役75日，得易科罰金。

判決書指出，去年8月中，被害女子在中華大橋下步道獨自散心，由於女子曾以手機拍攝黃男，黃男趁女子不備時抓了女子左胸，又強取手機試圖刪除，搶奪過程中造成女子摔倒、身體多處擦傷手機受損，女子因此對黃男提出告訴。

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檢警調查，女子因心情不佳獨自從北部到台東旅遊，事發當時隻身在橋下步道散心，剛好經過的黃男見狀上前詢問女子「是不是迷路了？要不要幫忙叫車？」女子本以為遇到好心人，還拍下限動影片，想不到見黃男行為愈來愈怪異才打算離去。

檢警推測，可能是20歲左右的女子外貌姣好，加上穿著打扮看來就是外地人，才引來黃男覬覦，但黃男見女子發現情況不對並轉身離開時，竟然從背後熊抱還抓了女子左胸，並試圖搶奪手機刪除影片，由於女子手機綁有掛繩，黃男一拉扯還造成女子摔傷，最後連手機也毀損。

檢警偵詢時，黃男對犯行坦承不諱，復因犯行觸犯毀損、傷害、強制等罪，為想像競合犯，只從一重論以傷害罪論處，至於性騷擾部分則另外處罰，台東地院判處拘役75日，得易科罰金。

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