高市小五女童墜樓身亡 父母心碎

2024/04/22 16:25

首次上稿12:52

更新時間16:25（新增教育局說明）

〔記者黃良傑、許麗娟／高雄報導〕高雄市今天上午發生一起憾事！一名小五女童自住家大樓天台墜樓身亡，頂樓陽台留有女童書包，現場無任何打鬥或掙扎痕跡，研判女童本應上學卻直接上頂樓天台，女童父母得知女兒死訊，悲傷痛苦，由於最近國中小學剛段考完，墜樓原因警方深入調查、釐清中。

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校方表示，詳細事發原因，仍靜待檢警深入調查，目前會以輔導校內同學，以及協助家屬的方向持續進行，學校也會配合相關單位調查，並持續提供在校師生輔導作為與陪伴家長。

高雄市教育局表示，接到學校校安通報後，已立即啟動危機處理小組，並請學生輔導諮商中心協助入班輔導。學校也已於第一時間聯繫家長表達關心，目前正全力協助家屬處理後續事宜。

教育局說，經向學校了解，該生在校學習狀況與同學間相處一切正常，該生表現良好人緣也不錯，校園生活也很適應。另報載筆記本疑寫有沮喪文字實為誤傳，筆記本並無異狀。

教育局局長謝文斌也說，聽到這個消息非常難過不捨，當下已請學校全力提供家屬協助與後續處理。教育局已立即派駐區督學到校了解與關懷，另外因擔心此事會影響其他在校學生，校方也特別注意加強心理輔導，立即聯絡學生輔導諮商中心，進行家長與學生之相關輔導工作，盼減少衝擊，共同度過悲傷。

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