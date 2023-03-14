繳50萬賺260萬？女網友狂吹噓 他為愛貸款險被騙

李男透過交友軟體認識女網友，卻被對方誆騙投資可獲暴利，為愛上銀行貸款50萬元，所幸警方與行員聯手阻詐。（讀者提供）

2023/03/14 08:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，李姓男網友透過交友軟體認識女子「阿蕙」，禁不住對方每天噓寒問暖誆騙NFT投資狂賺260萬元「先繳保證金50萬元迎向財富自由」，被愛沖昏頭，向銀行貸款50萬元，所幸行員機警察覺報警，聯手攔阻愛情投資詐騙。

李姓男子（38歲）昨天下午3時許，獨自前往鳳山區光遠路1間銀行，欲申辦信用貸款50萬元，作為網路投資使用，卻說不出具體項目，行員察覺李男投資方式有異，通報鳳山警分局鳳崗派出所。

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警員陳映慈、吳承孺據報到場了解，李男稱2周前透過交友軟體，認識1名「阿蕙」女網友，對方每天噓寒問暖，對他非常體貼關懷，讓他以為找到真愛。

李男稱「阿蕙」介紹NFT投資可獲利260萬元，但需先支付保證金50萬元至指定帳戶，才有機會提領獲利，他被愛沖昏頭，手頭沒有足夠資金，才會向銀行申請貸款。

警方積極勸阻並耐心向李男說明，這是詐騙集團慣用手法，李男也向警方坦言被甜言蜜語沖昏了頭，誤以為自己找到真愛，一時未察覺被愛情糖衣迷幻而蒙蔽。

李男感謝警方與行員幫忙，讓他即時從詐騙陷阱裡驚醒，避免無端背上債務；鳳山分局呼籲民眾，網路交友介紹投資、穩賺不賠、高獲利等大多是詐騙，勿輕信網友片面之詞，凡事仔細求證，避免落入詐騙陷阱，以確保財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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