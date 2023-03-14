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    柬埔寨總理稱收詐騙簡訊、人在台灣 刑事局：IP在台不代表人在台

    刑事局國際科科長李泱輯說明IP在台灣，可能有的幾種狀況。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局國際科科長李泱輯說明IP在台灣，可能有的幾種狀況。（記者邱俊福翻攝）

    2023/03/14 11:57

    〔記者邱俊福／台北報導〕針對媒體報導柬埔寨總理洪森稱友人的社交應用軟體 TelegramTG帳號被盜，假冒帳號發送給他詐騙簡訊，經查帳號所用電話屬寮國，但人卻在台灣。刑事局國際科科長李泱輯今強調，IP在台灣，並不代表人在台灣，因歹徒IP實體在台或是租用VPN跳板、木馬程式盜用台灣IP作為跳板等方式，皆有可能，目前已要求警政署駐越南聯絡官向柬埔寨當局洽詢，表達有能力與意願進行國際合作，打擊犯罪，希望能快速得到一個回應，也表達我國非常積極與勇於承擔的態度。

    李泱輯表示，IP在台灣有以下幾種狀況，首先真實的IP在台灣，可能有實體的機房，其次為租用台灣的VPN（Virtual Private Network，即虛擬私人網路），來進行一個跳板的連結，對此會向VPN公司調閱租用者等相關資料，提供給國際合作的警方，最後一種為網軍常見的攻擊方式，即第三地歹徒使用木馬程式，入侵個人的上網裝置，盜用台灣IP作為跳板，逃避追查。

    而疫情期間，全國都受到網路詐騙的肆虐，根據跟各國執法機關的合作，發現集中在緬甸、寮國、金三角經濟特區、柬埔寨等等，有詐騙集團聚集的情形，也呼籲全球各執法機關應加強合作，共同打擊不法。

    李泱輯並說明，目前受歡迎的社交應用軟體Telegram，近期屢屢傳出有用戶受騙「傳送截圖」導致帳號遭惡意人士盜取的案件，因此如有Telegram軟體內的好友，要求你截圖，極有可能是好友的帳號已被盜取，由詐騙者假冒好友的方式試圖竊取個人帳號資料，再向群組內的親友進行詐騙，如有此情況，建議可親自回撥好友通軟體求證，千萬不要依照詐騙者的指示提供相關資料，以免遭到詐騙。

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