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套房叫床聲太銷魂！工程師爽完被警攔下 才知嫖到泰國變性人

警方將兩人帶回調查。（警方提供）

警方將兩人帶回調查。（警方提供）

2024/05/27 12:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一處出租套房近來陌生男子頻繁進出，且常傳女子銷魂叫床聲，警方獲報查訪確認是所謂「一樓一鳳」查緝，攔下已完成性交易的陳姓科技業男子直搗淫窟，當場查獲一名身材高䠷的泰籍女子，沒想到其護照性別欄登記為「M（男）」，陳男得知剛和人妖嘿咻，一度抿緊嘴唇不發一語，後來才坦言「燈光太昏暗了」。

台中第三分局東區分駐所日前接獲民眾檢舉，稱轄內某處出租套房公寓常有陌生男子出入，更不時傳出女子呼天喊地叫床聲，懷疑其中有貓膩，請警方協助釐清，警方獲報不敢大意，詢問報案人相關細節，並調閱鄰近監視器比對，發現該址確實有人員進出複雜情事，立即組成專案小組並在23日下午至現場埋伏查緝。

警方當場查獲完成性交易正欲離開的23歲陳男，並在其帶領下進入公寓，找到剛才花了3千元為其提供全套服務，標榜「身材高䠷的澳洲櫃姐」，而這名有幾分混血長相的外籍女子見到警員進門出示身分，仍從容自若吃著餅乾，聽到指示也氣定神閒拿出護照，只是員警翻開確認身分，卻錯愕的多看了好幾眼。

原來這名來自泰國的紅粉佳人竟是「他」，陳男得知剛才替他溫柔服務的動人女子，實際上竟是一名32歲男子後，似乎受到驚嚇，情緒久久不能平復，抿緊嘴唇不發一語，後來才坦言，房間光線昏暗，僅知對方是名身材高䠷且胸部雄偉的艷麗女性，若非警方告知，他還真不知道對方竟然是男的！

警方將2人帶回派出所調查，提供晚餐便當，發現泰籍「女子」動過變性手術整形，護照仍註記為「男性」，幾天前才持觀光簽證入境卻賣淫，明顯與來台目的不符，而在某科技園區擔任工程師的陳男，聽聞後更是難以置信張大嘴巴頻頻作嘔，直說便當也吃不下了。

全案於警詢後，依入出國及移民法移請移民署台中專勤隊收容，並辦理遣送事宜，另雙方從事性交易已違反社會秩序維護法，警方也報請裁處，並持續向上溯源深入追查；三分局呼籲，民眾若有發現是類不法情事，可立即撥打「110」或逕撥打各縣市警察局、各分局或各派出所檢舉，警察將依法究辦，以維護民眾的居住品質與環境。

警方查出賣淫泰籍「女子」是變性人。（警方提供）

警方查出賣淫泰籍「女子」是變性人。（警方提供）

警方先攔下已完成性交易的陳男。（警方提供）

警方先攔下已完成性交易的陳男。（警方提供）

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