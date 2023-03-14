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    首頁　>　社會

    悲！彰化夫婦遊南投賞花失聯9天 連人帶車墜30米深谷身亡

    南投縣消防搜救人員發現彰化陳姓夫婦轎車翻落山谷。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防搜救人員發現彰化陳姓夫婦轎車翻落山谷。（南投縣消防局提供）

    2023/03/14 20:37

    〔記者謝介裕／南投報導〕時值賞櫻季節，彰化縣50多歲陳姓男子5日跟家人說要開車載妻子到南投縣鹿谷鄉觀賞花，當天即音訊全無，南投及彰化警方獲報，會同南投縣消防局及神鷹等民間救難團體搜尋9天，今天（14日）在海拔約1500公尺的大崙山銀杏造林區一處山谷發現車輛墜谷，車上陳姓夫妻已氣絕多時。

    據調查，陳姓夫妻住在彰化縣和美鎮，當天外出失聯後，家人打電話，陳男手機不通，陳妻的電話有通但未接聽，傳了數十通LINE也都沒讀沒回，子女覺得不對勁，向和美分局報案協尋，警方透過電信基地台定位手機位置，發現最後位置在南投縣鹿谷鄉麒麟潭一處公墓附近的基地台。

    彰化警方趕緊聯繫南投縣竹山分局警方，調閱路口監視器發現，夫妻倆的轎車從鹿谷鄉和雅、小半天、羊彎巷來到海拔約1500公尺的大崙山銀杏造林區後，就失去下落，但附近茶農提供的監視器畫面不見轎車下山蹤影。搜救人員今天將搜尋重點集中在銀杏造林區，發現陳姓夫妻連人帶車墜落深約30公尺的山谷，克服險峻地勢，將遺體搬出山谷，運送下山。

    警方及消防人員依產業道路邊坡車輛墜落的痕跡研判，陳姓夫妻因對路況不熟，極可能依導航指示尋找賞櫻地點，結果來到大崙山銀杏造林區山區，發現路徑不對，打算倒車掉頭，不慎滑落山谷，但確實原因仍待檢警會同法醫進相驗調查。

    南投縣消防人員在通往大崙山銀杏造林區一處產業道路，發現陳姓夫婦轎車從邊坡墜谷痕跡。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防人員在通往大崙山銀杏造林區一處產業道路，發現陳姓夫婦轎車從邊坡墜谷痕跡。（南投縣消防局提供）

    陳姓夫婦被壓在車內。（南投縣消防局提供）

    陳姓夫婦被壓在車內。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防人員將墜谷夫婦遺體搬運到救護車。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防人員將墜谷夫婦遺體搬運到救護車。（南投縣消防局提供）

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