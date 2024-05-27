又是豐邑建設！竹北建案10個月5度天坑 新竹豪宅火警2勇消殉職

新竹市東區「晴空匯」社區昨（26日）晚發生火警，該案建商與去年竹北天坑案都是豐邑機構，豐邑機構今（27日）對此表示遺憾，強調會全力協助警消釐清與調查。（資料照）

2024/05/27 13:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕又是豐邑！新竹市東區「晴空匯」社區昨（26日）晚發生火警，造成2名消防員殉職，逾百名住戶受困；該案建商豐邑機構今（27日）對此表示遺憾，強調會全力協助警消釐清與調查。

豐邑機構表示，「晴空匯」建案工程依照相關法規施作，於2015年完工，並取得竹市府核發使用執照，為一地上28層，地下4層建築，總樓地板面積約12萬8287平方公尺，總戶數596戶。

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對此火警意外，豐邑機構表示，公司對於2位殉職警消表達深深遺憾，後續會全力協助警消釐清與調查。至於住戶脫困後的安置，目前公司都有人員在現場，持續了解情況，並協助現場做最好的處置。

豐邑建設的竹北「豐采520」建案工程，去年4月27日發生竹北市莊敬六街坍塌，大坑洞還吞噬一輛特斯拉，因為這不是第一次天坑事件，多名民代直指豐邑建設根本就是累犯。

包括新竹縣議員歐陽霆等民代先後起底豐邑建設黑歷史，他們說，921大地震時，台中建案「東勢王朝」偷工減料全倒、造成28人罹難的豪隆建設，豐邑就是其老闆娘在新竹另起的爐灶。來了新竹後，2015年竹北建案「浩瀚一品」，因為開挖地下室未按圖施工，發生半個球場大的天坑，「豐采520」則是10個月內周邊道路5度塌陷。

新竹縣政府去年7月發布調查報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、 以及工地地下室開挖長期抽地下水導致道路坍塌，要求「屬於豐邑的責任，絕對要承擔起來！」

此外，新竹地檢署約談豐邑建設人員、證人過程中，發現新竹縣政府前工務處長江良淵恐涉收賄，因此在去年9月發動搜索約談，在江的新竹、台中住處衣櫃、書桌抽屜等多個地方，總共起出逾千萬元現鈔。

新竹市東區「晴空匯」社區昨（26日）晚發生火警，造成2名消防員殉職，逾百名住戶受困。（記者洪美秀攝）

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