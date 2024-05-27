31位藍白委指勞保基金將用罄有破產危機 聲請釋憲結果出爐

國民黨、民眾黨等31位立委指勞保基金將用罄有破產危機，聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。（記者楊國文攝）

2024/05/27 12:10

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委賴士葆、時任民眾黨立委吳欣盈等31位國民黨、民眾黨立委認為，現行勞工保險條例有關保險費等規定，導致勞工保險基金即將用罄，違反代際正義原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭認為，至去年底為止，新增及修正案仍在審查中，不符「修法未果」意旨，不符合憲法訴訟法立委依行使職權提出聲請的規定，裁定不受理。

2023年底，時任立委的國民黨立委賴士葆、林德福、費鴻泰等人，及民眾黨立委吳欣盈、賴香伶、邱臣遠、張其祿等人主張，勞工保險條例第13條、19條、58條、63條之 2、66條及69條規定，有關保險費、保險給付、保險基金及經費等規定，導致勞工保險基金即將用罄，違反代際正義原則，牴觸憲法規定，聲請法規範憲法審查。

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憲法法庭審理後認為，這些規定分別在1979年及2008年修正公布，已施行相當時日，31位立委不屬議決通過相關規定的該屆立法委員，如確信相關規定有違憲疑義者，應先行使其憲法所賦予的修法權限而未果後，才聲請法規範憲法審查，以符憲法訴訟法規定。

憲法法庭15位大法官一致認為，賴士葆等立委在2023年12月29日提出聲請案為止，該新增及修正草案仍於立法院有關委員會審查中，不符憲法訴訟法「修法未果」意旨，難認與「行使職權」之要件相符，裁定不受理。

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