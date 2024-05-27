面罩沾滿焦油遮擋視線、氧氣瓶用盡 竹市2消防員命喪火場殉職
2024/05/27 17:20
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路28層樓高「晴空匯」大樓昨晚發生火災，造成2名英勇進入火場救災的消防員李詠真及周立鑫不幸殉職；初步研判，2人在搜救過程中，疑因面罩沾滿焦油遮擋視線，加上氧氣瓶氧氣用盡，以致他們無法判斷方向和正常呼吸，最後不幸命喪火場。
2名殉職消防員所屬的金山分隊隊友說，李詠真和周立鑫兩人都是2年前從埔頂分隊調過來的優秀同事，過去的打火及救災表現相當好，因為金山分隊就在竹科附近，近期也曾執行竹科園區的救災打火事件，兩人經驗算豐富，這次會發生這樣的憾事，大家都難以接受。
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據悉，案發時傳出有住戶受困，李詠真及周立鑫趕往8樓搜救，雖火勢已經獲得控制，但大樓濃煙仍大，過程中，2人因氧氣瓶氧氣量不足於0時15分呼喊2聲「mayday」求救，但直到40分鐘後才被其他同仁發現倒臥在2、3樓梯間，雖緊急送往台大醫院及馬偕醫院，但仍急救無效，雙雙殉職。
據悉，李詠真、周立鑫被救出時，他們的消防衣、頭盔及面罩都被電器燃燒後的焦油所覆蓋，黑成一片，火災時濃煙所產生的焦油具有黏著性，覆蓋到面罩會擦不掉，疑因此影響視線、呼吸，2人才會命喪火場。
面對2名資深同仁火場救災卻不幸殉職，新竹市消防局臉書今將封面換成消防員在火場中的黑白背影照，大頭貼則是燃著燭火的「慟」字，以表達對2名殉職勇消的不捨與敬意。