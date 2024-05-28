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以軍空襲拉法難民營釀45死249傷 以國政府：炸彈破片引燃油槽

美國官員指出，以色列方面告知拜登政府，炸彈爆炸的彈片點燃了周邊的油箱，進而引發大火。（美聯社）

美國官員指出，以色列方面告知拜登政府，炸彈爆炸的彈片點燃了周邊的油箱，進而引發大火。（美聯社）

2024/05/28 10:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩走廊南部城市拉法（Rafah）26日夜間遭到以色列空襲，導致一座難民營起火燃燒，造成重大傷亡，加薩民防機構27日表示，死亡人數已上升至45人，另有249人受傷。美國官員指出，以色列方面告知拜登政府，炸彈爆炸的彈片點燃了周邊的油箱，進而引發大火。

根據美國《CNN》報導，美國官員指出，以色列政府表示，以軍26日使用精確彈藥擊中拉法的一個目標，不過爆炸產生的彈片點燃周邊一座油槽，進而引發大火，導致一座難民營起火燃燒，造成死傷。美國官員表示，目前還沒辦法證實以方說法是否屬實，一旦以色列方面完成調查，美方會了解更多資訊。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）27日指出，此次空襲是一次「不幸的意外」，以色列政府正在調查此事件。以色列軍方指出，以軍戰機在夜間「襲擊拉法一座哈馬斯營地」，並成功擊殺了拉比亞（Yassin Rabia）與納加爾（Khaled Nagar）兩名哈瑪斯高階層官員。

在以色列空襲事件發生後，美國國家安全會議（National Security Council）表示，此事件現場照片震撼人心，且令人心碎。法國總統馬克宏在社群媒體「X」發文表示，他對於以色列行動導致加薩難民死亡感到憤怒，「這些行動必須停止，應尊重國際法且立即停火」。德國外交部也提到，空襲中被燒焦屍體的照片令人難以承受，以色列國防軍必須迅速展開調查，加薩平民必須馬上得到更好的保護措施。

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