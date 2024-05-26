以兵錄影片揚言背叛防長 納坦雅胡之子力挺惹議

葛朗特（左）經常和納坦雅胡唱反調。（法新社）

2024/05/26 18:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與總理納坦雅胡就加薩戰後處置問題鬧不和，揚言若6月初得不到滿意答覆將退出戰時內閣。近日，有自稱以國預備役軍人的蒙面人士拍攝影片，表明將追隨納坦雅胡，並對葛朗特發動叛變，以軍準備展開調查。不過，納坦雅胡之子分享影片，聲援影片中的軍人，指他的舉動不構成叛變，而是遵守法律。

外電報導，身穿軍裝的蒙面男子手持一把疑似自動步槍，站在看似被毀壞的建築廢墟中拍攝影片，開宗明義表示這是為納坦雅胡所拍攝，強調預備役軍人「不打算將鑰匙交給任何巴勒斯坦權力機構」，無論是哈瑪斯或控制約旦河西岸的法塔赫（Fatah）。他表明，預備役軍人只會聽從總理的命令，而非葛朗特或參謀長，呼籲納坦雅胡「務必明智考慮打算將加薩的鑰匙交給誰」。

請繼續往下閱讀...

該名男子更直接開嗆葛朗特，「你無法贏得戰爭，辭職吧，你無法指揮我們」，「你想要被兵變？我告訴你，我們是不能回家的預備役軍人，我們將向你展示什麼是決策、勝利，我們將向你展示真正的猶太人如何取勝」。

65歲的葛朗特並不總是與納坦雅胡意見一致，去年還曾因公開反對納坦雅胡推動爭議性的司法改革，而遭到撤職，隨後在數十萬名以國人自發走上街頭抗議後，才被恢復職務。日前，葛朗特再次挑戰納坦雅胡，稱納坦雅胡不應試圖在加薩建立軍事或文官統治，而應致力於巴勒斯坦自治。今年2月，納坦雅胡表明，以國必須對約旦河以西所有土地進行安全控制，包括巴勒斯坦未來的國土，此舉得到以國國會支持。

納坦雅胡之子亞伊爾（Yair Netanyahu）在社群媒體中分享影片並寫道，「讓我們來釐清什麼是軍事叛變：一支軍隊在發生爭端時表示，它只會服從政府及總理，這不是叛變；反之，這是一支遵守法律的軍隊」，顯然力挺影片中的軍人。

以軍表示，關於軍人發布影片煽動叛變，軍法總署已下令展開調查，參謀長也基於事件嚴重性，下令立即進行各級指揮官對話。軍方也針對亞伊爾分享影片的行為表明，此舉「嚴重違反以色列國防軍的命令和價值觀，並構成刑事犯罪嫌疑」。納坦雅胡辦公室也發出嚴厲譴責，稱總理一再對不服從及對此採取的縱容態度發出警告，強調總理明確反對任何人不服從的表現，並希望所有體制平等地處置相關人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法