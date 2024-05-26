為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

以兵錄影片揚言背叛防長 納坦雅胡之子力挺惹議

葛朗特（左）經常和納坦雅胡唱反調。（法新社）

葛朗特（左）經常和納坦雅胡唱反調。（法新社）

2024/05/26 18:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與總理納坦雅胡就加薩戰後處置問題鬧不和，揚言若6月初得不到滿意答覆將退出戰時內閣。近日，有自稱以國預備役軍人的蒙面人士拍攝影片，表明將追隨納坦雅胡，並對葛朗特發動叛變，以軍準備展開調查。不過，納坦雅胡之子分享影片，聲援影片中的軍人，指他的舉動不構成叛變，而是遵守法律。

外電報導，身穿軍裝的蒙面男子手持一把疑似自動步槍，站在看似被毀壞的建築廢墟中拍攝影片，開宗明義表示這是為納坦雅胡所拍攝，強調預備役軍人「不打算將鑰匙交給任何巴勒斯坦權力機構」，無論是哈瑪斯或控制約旦河西岸的法塔赫（Fatah）。他表明，預備役軍人只會聽從總理的命令，而非葛朗特或參謀長，呼籲納坦雅胡「務必明智考慮打算將加薩的鑰匙交給誰」。

該名男子更直接開嗆葛朗特，「你無法贏得戰爭，辭職吧，你無法指揮我們」，「你想要被兵變？我告訴你，我們是不能回家的預備役軍人，我們將向你展示什麼是決策、勝利，我們將向你展示真正的猶太人如何取勝」。

65歲的葛朗特並不總是與納坦雅胡意見一致，去年還曾因公開反對納坦雅胡推動爭議性的司法改革，而遭到撤職，隨後在數十萬名以國人自發走上街頭抗議後，才被恢復職務。日前，葛朗特再次挑戰納坦雅胡，稱納坦雅胡不應試圖在加薩建立軍事或文官統治，而應致力於巴勒斯坦自治。今年2月，納坦雅胡表明，以國必須對約旦河以西所有土地進行安全控制，包括巴勒斯坦未來的國土，此舉得到以國國會支持。

納坦雅胡之子亞伊爾（Yair Netanyahu）在社群媒體中分享影片並寫道，「讓我們來釐清什麼是軍事叛變：一支軍隊在發生爭端時表示，它只會服從政府及總理，這不是叛變；反之，這是一支遵守法律的軍隊」，顯然力挺影片中的軍人。

以軍表示，關於軍人發布影片煽動叛變，軍法總署已下令展開調查，參謀長也基於事件嚴重性，下令立即進行各級指揮官對話。軍方也針對亞伊爾分享影片的行為表明，此舉「嚴重違反以色列國防軍的命令和價值觀，並構成刑事犯罪嫌疑」。納坦雅胡辦公室也發出嚴厲譴責，稱總理一再對不服從及對此採取的縱容態度發出警告，強調總理明確反對任何人不服從的表現，並希望所有體制平等地處置相關人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
納坦雅胡「消滅哈瑪斯」政策內外都反彈 內閣部長放話帶隊辭
2024/05/19 18:50

納坦雅胡「消滅哈瑪斯」政策內外都反彈 內閣部長放話帶隊辭
不滿納坦雅胡戰後計畫 以國內閣部長揚言帶隊辭職
2024/05/20 05:30

不滿納坦雅胡戰後計畫 以國內閣部長揚言帶隊辭職
美中情局長介入 以色列下週重啟與哈瑪斯人質談判
2024/05/25 21:30

美中情局長介入 以色列下週重啟與哈瑪斯人質談判
意見分歧！以色列國防部長公開反對「加薩戰後計畫」
2024/05/16 15:22

意見分歧！以色列國防部長公開反對「加薩戰後計畫」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播