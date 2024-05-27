新竹豪宅大火疑點多！網質疑千萬豪宅缺這個「防火基本款」

新竹市東區屋齡僅9年的豪宅竟發生嚴重管道火警，網友直言疑點多。（記者廖雪茹攝）

2024/05/27 12:26

相關新聞

竹市「晴空匯」火警濃煙竄管道間奪2勇消命 大樓原定4月安檢卻延後

又是豐邑建設！竹北建案10個月5度天坑 新竹豪宅火警2勇消殉職

請繼續往下閱讀...

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市東區一坪要價61.4萬元的豪宅「豐邑晴空匯」26日發生火警，釀2名消防員殉職悲劇，目前仍有上百名住戶受困待救援。有網友點出此火警諸多疑點，包括管道防火阻燃是否失效、水電是否有問題等，質疑新落成9年的建築，纜線、安規全部都是新的，災情不應如此嚴重。

據貼文內容，新竹市東區豪宅「豐邑晴空匯」26日發生火警，2名金山分隊消防員在疏散逾20名住戶後再次進入火場，不幸因氣瓶耗盡昏迷，送醫不治。

根據公開資料顯示，「豐邑晴空匯」單價每坪超過61萬元，28層樓共594戶，以45至86坪估算，每戶至少2千多至5千多萬不等，對面就是熱門美式賣場Costco，屋齡僅僅9年，因此就有PTT網友點出，這起火警仍有諸多疑點需要釐清。

該名網友指出，新落成建築的纜線、本體安規都是新的，不應發生管道間起火且如此嚴重災情。若水電沒有配置問題，即使超載也應該是斷路器（Breaker）先跳掉，不會直接起火燃燒。

此外，也有不只一名網友強調，依火勢嚴重程度，初步推估管道間防火區隔失效或沒做，同時因管道起火導致停電與防災排風排煙失效、消防訊號消失，建議住戶災後可從防火阻隔、起火點和原因方向進行追查。

網友也提醒，依規建造的新式建築，防火門都夠力，遇到火警千萬不要往外「腦衝」，一般正常情況下，在家裡等才是最安全的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法