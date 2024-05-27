竹市2殉職消防員求救後40分鐘才被尋獲 市議員楊玲宜質疑

新竹市2殉職消防員氧氣瓶低於55BAR拔掉面罩而被濃煙所嗆失去意識，現場也留下兩人被脫掉的消防衣。對此市議員質疑救援過程長達40分，現場指揮官在幹嘛？（記者洪美秀翻攝）

2024/05/27 11:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市慈雲路「晴空匯」大樓火警造成2名男消防員李詠真、周立鑫殉職，兩人因高樓層傳有民眾受困二度進入火場搜救卻遭濃煙嗆昏，外界質疑兩人所背的氧氣瓶氧氣量不足，才會爬到8樓就因氧氣不足而呼救及拔掉面罩，且因濃煙及空間迷失而失去意識倒臥在2-3樓的梯間，對此，市議員楊玲宜也質疑為何2名消防員被救出時已超過40分，她認為高虹安市府團隊應負起最大的責任。

楊玲宜說，儘管市府說法，是因氧氣瓶容量不足造成同仁殉職，但事實上從消防同仁發出求救訊號到被發現，整整花了近40分鐘，這40分鐘到底現場指揮官做了什麼？為何未能即時掌握消防同仁的位置，而造成憾事發生？

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她認為，為何第一時間未能疏散高樓層民眾？為何部分民眾昨晚所接受到的資訊是已滅火無須擔心，與今早持續冒煙起火的事實明顯不符？

她抨擊高虹安在重大災害事件的危機應變處理能力不足，令人擔憂。同時對於高樓層火警意外的發生，市府平時是否有足夠的演練與應變措施，顯然是沒有也相對薄弱，未能給予消防同仁足夠的後勤支援與保障，這是讓人感到非常遺憾。

新竹市消防局長李世恭也還原過程，並說明兩人殉難的可能原因。因地下室電纜線燃燒，建物全部都停電，明火在地下一樓，濃煙從管道上到樓層，為疏散並救援住戶，當時派了5組人員搜救，其中，李、周2人同組，分配到8樓搜索。

過程中，消防員李詠真、周立鑫於0時15分呼喊2聲「mayday」求救，當時無線電聽到氣瓶警笛聲響起，研判氣瓶壓力低於55bar，但當時不確定身分及確切位置，因此，經人數確認，在0時20分才確定2人受困位置。

消防局派員展開搜索，於0時55分在大樓2樓至3樓梯間發現李詠真、周立鑫2人倒臥，經搶救人員施予CPR急救，並由其他同仁協力把人扛出。於1時10分，李詠真送往新竹台大醫院，周立鑫則送往新竹馬偕醫院急救，但李於1時46分急救無效、周也在1時55分宣告不治。

新竹市2消防員救災不幸殉職，圖為殉職的消防員李詠真。（新竹市消防局提供）

新竹市2消防員救災不幸殉職，圖為殉職的消防員周立鑫。（新竹市消防局提供）

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