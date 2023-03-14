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    閃野狗？金門無照男撞變電箱害停電 受傷還恐賠25萬

    金門男子開車撞倒路旁變電箱，車頭嚴重毀損。（台電提供）

    金門男子開車撞倒路旁變電箱，車頭嚴重毀損。（台電提供）

    2023/03/14 22:53

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門楊姓男子今天（14日）開車疑似為閃避野狗，撞毀環島東路旁變電設備，導致附近170戶停電。警方對楊男酒測，初步排除酒駕，卻查出他無照駕駛，將依法開罰；而台電估計變電箱等設備約損失25萬元，要向楊男索賠。

    金門縣警察局金湖分局說，楊男開車由環島東路往陽翟方向，行經后水頭路段，疑因閃躲忽然竄出的野狗，車子右偏衝出路面，撞上路旁變電箱，造成附近住戶停電。楊男頭部鈍傷、右側膝部擦挫傷。警方據報到場，對楊男酒測，初步排除酒後駕車，相關肇事責任仍待調查釐清。

    台灣電力公司金門區處說，副處長蔡四海率隊趕抵現場發現，高壓開關箱、亭置式變壓器各1具受損，導致后水頭村一帶170戶停電，台電人員在2小時17分搶修復電。蔡四海說，受損的供電設備約25萬元，將向肇事者索賠。

    金湖分局提醒，開車撞到貓狗，雖無涉肇事逃逸，但萬一發生車禍，建議第一時間撥打電話報案，警方將追查是否有晶片、尋找飼主，追查肇事責任，對後續求償較有保障。警方也提醒，依動物保護法規定，撞到動物時主觀上若有「故意」或「過失」致受傷害，依法可處1萬5000元到7萬5000元罰款，並將視肇事情況對肇事者究責，不可不慎。

    車頭嚴重毀損。（金門警方提供）

    車頭嚴重毀損。（金門警方提供）

    變電箱被撞壞，台電派員搶修。（讀者提供）

    變電箱被撞壞，台電派員搶修。（讀者提供）

    金門楊姓男子疑閃躲野狗，駕車撞倒路旁變電箱。（金門警方提供）

    金門楊姓男子疑閃躲野狗，駕車撞倒路旁變電箱。（金門警方提供）

    台電金門區處副處長蔡四海到場關切處理狀況。（台電提供）

    台電金門區處副處長蔡四海到場關切處理狀況。（台電提供）

    金門楊姓男子開車撞倒路旁變電箱。（金門警方提供）

    金門楊姓男子開車撞倒路旁變電箱。（金門警方提供）

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