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    驚悚！台中少婦開車左轉 撞倒過馬路老翁……翻滾趴地不起

    轎車碰撞行人瞬間。（民眾提供）

    轎車碰撞行人瞬間。（民眾提供）

    2023/03/13 14:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天上午發生一起驚悚的車禍事故，一輛轎車左轉時直接撞倒走在斑馬線上，正在穿越馬路的老翁，老翁當場被撞到在地上翻滾了一圈，接著趴地不起，嚇壞不少直擊民眾報案，老翁經送醫目前仍在急救中，至於確切肇因將由警方進一步鑑定釐清。

    這起事故發生在今天上午近9時許，地點在松竹路與興安路口，當時路口號誌為綠燈，有其他車輛已陸續左轉，也有行人通過，但38歲林女開車由興安路欲左轉進入松竹路往東行駛，同向的77歲陳姓老翁則是由興安路東側行人穿越道步行欲橫越松竹路，雙方在事故地點發生碰撞交通事故。

    根據相關路口監視器畫面顯示，走在斑馬線上的陳翁已通過了一半，但還是被左轉的林女轎車撞上，這一撞導致陳翁先是在路面翻滾了一圈，接著趴地不起，場面驚悚，林女也嚇到趕緊停車查看，而陳翁因碰撞到地面導致頭部受傷，經消防局救護車緊急送醫，目前仍在急救中。

    案發後轄區第五分局交通分隊也趕往處理，林女經酒測沒有飲酒反應，她自述當時是要載小孩到保母家，因車子A柱擋住視線致未注意行人肇事，但確切肇因及責任歸屬，將由交通大隊事故組進一步鑑定釐清。

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    救護車趕抵將老翁送醫。（民眾提供）

    救護車趕抵將老翁送醫。（民眾提供）

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