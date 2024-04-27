公然侮辱罪合憲 但限縮範圍

憲法法庭針對刑法公然侮辱罪是否違憲，昨天做出合憲判決，釋憲聲請人蔡男（右二，白髮）、江男（右）到庭聆判。（記者楊國文攝）

2024/04/27 05:30

憲法法庭判決 罵髒話未必有罪

〔記者楊國文／台北報導〕作家張大春、媒體人馮光遠等人，分別因斥罵媒體人或政治人物，觸犯刑法公然侮辱罪遭判刑，認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由；也有法官認為「侮辱」定義不明確，聲請釋憲。憲法法庭昨天做出一一三年憲判字第三號判決，認定公然侮辱罪法條合憲，但應限縮成罪的構成要件，單純以髒話罵人未必有罪，往後類似的公然侮辱犯行，成罪案件應會大幅減少。

不過憲法法庭對網紅、名人在網路謾罵上等亂象，認為網紅、自媒體經營者或公眾人物，若透過網路、電子通訊或傳播媒體，故意公開羞辱他人，應承擔較大言論責任，若為情節嚴重的公然侮辱行為，法院可於權衡後判處較重的拘役之刑，而非僅判處繳罰金了事。

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刑法第三○九條第一項規定，公然侮辱罪可處拘役或九千元以下罰金，實務上常見的行為包括罵人三字經、畜生等侮辱言語。

憲法法庭去年底召開言詞辯論，昨做成合憲判決，認為「侮辱」定義符合法律明確性原則，但應該限縮於故意發表公然貶損他人的言論，且逾越一般人可合理忍受的程度，並經法官權衡無益於公共事務思辯、不具正面價值，在此範圍內的處罰合憲。

侮辱性言論 具表達個人價值功能

憲法法庭認為，侮辱性言論雖可能侵害他人名譽，但也有溝通思辯、輿論批評、表達個人價值立場等功能，其表意脈絡及領域相當複雜多元，除了政治、宗教、學術、文學、藝術等高價值言論的性質，也可能兼有抒發情感、表達風格的表現自我功能。

憲法法庭強調，不能僅因是髒話或具冒犯性，就一律認為是無價值或低價值言論，法院應權衡個案言論對名譽權的影響及其言論價值，整體觀察其脈絡再予評價，僅因用語負面粗鄙就處罰，此罪恐成「髒話罪」。

12位聲請人可非常上訴、發回更審

依上述意旨，張大春、馮光遠等八位聲請人，屬舊制憲法訴訟前的聲請案，可向檢察總長聲請非常上訴；罵人「肥婆」的邱姓女子等四位聲請人的個案，大法官認為審案時未權衡要件，獲判違反憲法意旨，將這四案廢棄發回更審。

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