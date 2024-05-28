竹市晴空匯高樓火警初勘地下室電纜線短路釀禍 開放住戶返家取物

新竹市晴空匯高樓火警消防局今天公佈初鑑結果，研判是地下室電纜線短路造成。（記者洪美秀攝）

2024/05/28 10:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市28層樓的晴空匯火警案造成2名消防人員殉職及351人被迫離家疏散及110人需被安置，消防局今天上午公布晴空匯集合住宅火警初勘結果，研判是地下室一樓電纜線短路造成，同時上午10點起開放住戶返家取重要物品，同時今天與明天也會有消防人員待命，協助住戶返家取物。

消防局表示，26日深夜22時55分在東區慈雲路晴空匯發生的集合住宅火警，全棟建築受燃燒產生的濃煙影響，各空間燻黑情形嚴重，鑑識人員昨夜連夜完成證物初步鑑定，研判為電纜線短路造成。

請繼續往下閱讀...

消防局火災調查科完成初步鑑定，並公佈初勘結果，研判為地下室一樓電纜線因故短路而引發火勢，但詳細起火原因及鑑定結果以完整調查報告出爐為主。

消防局表示，調查人員勘查現場時，發現該大樓特別安全梯間的排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能，但隨著後續纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉，而失去排煙功能。大樓後續雖有發電機啟動緊急供電，但也因排煙設備的電源系統遭到燒毀，無法輸送電路。

此外，今天上午10點起開放住戶返家拿取重要物品跟財物，今明兩天現場上午10點到晚間8點也會有消防及義消人員在現場待命，將陪同住戶前往家中拿取重要物品，請有需要的住戶再安排時間前往。

新竹市晴空匯高樓火警消防局今天公佈初鑑結果，研判是地下室電纜線短路造成，且完成疏散351人，今天起開放住戶返家取物。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法