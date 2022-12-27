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    首創「豬仔式」囚虐幹部浮出水面 柯宗成疑是大boss「藍道」心腹

    詐團成員施虐過程遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    詐團成員施虐過程遭監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/27 18:33

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊今年11月破獲「台版柬埔寨」詐欺集團，囚禁施虐釀3死，本案27日起訴，4名主心骨幹部悉數遭求處無期徒刑，但最後的終極boss綽號「藍道」則仍舊撲朔迷離。而首創「豬仔式」囚禁施虐制度的幹部也浮出水面，就是4名遭求處無期的主要幹部之一「柯宗成」。

    警方調查，21歲的柯宗成有詐欺、人口販運前科，在詐團代號是「迪麗熱巴」，也是3名人質喪生的中壢據點主要負責人。據悉，柯宗成鑑於以往較為軟性的囚禁方式感到不滿，他認為要為了2、3個人質開一間商旅套房，還要照顧他們起居，花錢又費心力，所以為了省錢、省人力，所以他效仿柬埔寨，在台首創「豬仔式囚虐」。

    於是柯分別在淡水、中壢各派人租下社區大樓各一戶，並指揮直屬次級幹部代號「木法沙」的成員蔡博臣，主要管理中壢據點，對61名人質進行施虐。

    警方說，柯、蔡將所有人質集中，不再以禮相待，取而代之的是拳打腳踢、手銬腳鐐、棍棒攻擊，讓人質立刻聽話，租兩戶公寓相較開房間成本節省的多，施虐取代軟禁則能夠讓人質更為聽話好控制。飲食部分，柯也主張用最簡單的食物供人質果腹，比如饅頭、水，且1天只有1餐。

    據悉，柯宗成來自國境之南的屏東，兩年前他還在乖乖開白牌車賺錢，警方查出，柯宗成應是主心骨4名幹部「最早」且「唯一」面對面接觸大boss藍道的成員，但警詢時，柯宗成除了對藍道身分絕口不提，似乎還處處保護藍道，警方不排除藍道有給柯宗成更豐厚的利益以封口。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    柯宗成為省成本，提出「豬仔式」囚虐，以更好控管人質。（翻攝自柯宗成臉書）

    柯宗成為省成本，提出「豬仔式」囚虐，以更好控管人質。（翻攝自柯宗成臉書）

    警方在中壢據點搜出大批施虐工具。（記者徐聖倫翻攝）

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