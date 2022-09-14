10萬高薪徵作業員 「台版柬埔寨詐團」囚人騙帳戶遭逮

礁溪警分局破獲詐騙集團。（記者蔡昀容翻攝）

2022/09/14 13:15

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國人赴柬埔寨掏金，卻淪為詐騙集團犯案工具，礁溪也發生「台版柬埔寨詐騙案」，被害人在網路高薪徵作業員，應徵後卻被拘禁，帳戶被拿去詐騙用，警方成立專案小組查獲4名男性嫌犯，依人口販運法、組織犯罪、詐欺等罪移送偵辦，經聲押獲准，今天在花蓮拘提1名在逃23歲李姓嫌犯。

34歲蔡姓被害人，在網路上找工作時，看到廣告作業員徵才訊息，月薪達10萬元，於是和對方相約碰面，對方聲稱要辦理薪資匯款作業，要求提供個人存摺、提款卡、密碼等，但是提供之後，隨即遭到對方拘禁，嫌犯同夥車手再到該帳戶，領取其他被害人匯過去的遭詐騙款項。

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蔡姓被害人被拘禁在礁溪鄉某旅館內數日，後來因帳戶遭到警示，無利用價值後，被嫌犯載到三重丟包，脫離控制後，向萬華警分局報案，並指出還有其他被害人在旅館。礁溪警分局成立專案小組，逐一查訪各旅館，查獲28歲吳姓、26歲胡姓、32歲黃姓、21歲彭姓嫌犯，並救出29歲謝姓被害人，另有1人在逃。

礁溪分局依人口販運法、組織犯罪、詐欺、洗錢防制條例、妨害自由、傷害等罪移送宜蘭地檢署偵辦，4嫌經檢察官聲押獲准；警方循線追查，今再持拘票及搜索票，在花蓮地區拘提在逃的李姓嫌犯到案，並持續清查有無其他被害人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在花蓮逮捕在逃的李姓嫌犯。（記者蔡昀容翻攝）

礁溪警方訪查旅館逮詐團救被害人。（記者蔡昀容翻攝）

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