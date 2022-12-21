塑膠骨灰罈誆玉石材質 他遭詐千萬、妻離子散

詐騙集團把低價塑膠骨灰罈誆為高價玉石材質，1名男子遭詐近千萬還導致妻離子散。（記者湯世名攝）

2022/12/21 12:20

〔記者湯世名／彰化報導〕具幫派背景的傅姓男子等人涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人個個血本無歸，1名6旬男被詐團以每個單價僅1萬元的塑膠製骨灰罈，騙稱是要價30萬元的玉石骨灰罈，買了6個骨灰罈與殯葬周邊商品，總共被騙高達近千萬元，還把房子抵押，妻子因此氣到與他離婚，警方日前循線遠赴高雄市將5名詐騙集團成員拘提到案，全案依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

彰化縣刑警大隊調查，詐騙集團等5人都曾在禮儀公司擔任業務，因此容易取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，遂鎖定手中持有靈骨塔的民眾，先向被害人表示可以協助出售，謊稱有買家欲一次購買多組，被害人可藉此投資獲得高報酬，被害人信以為真，進而增加購買靈骨塔、骨灰罈及生前契約等物件後，詐團即又表示需再購買其他附帶商品始得完成交易或以其他理由借故推諉，事實上卻無實際買家，被害人最後知道血本無歸後才驚覺遭詐騙，留下堆積如山、無法脫手的殯葬用品。

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刑警大隊偵查第四隊於獲報後組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，15日遠赴高雄市執行搜索並拘提集團成員共5名到案，查扣犯案手機、教戰手冊、骨灰罈、大量被害人及客戶資料等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

刑警大隊副大隊長張安進指出，詐騙集團常利用被害人想投資獲利的心態，誘騙被害人購買無用的殯葬商品，目前警方清查出的9名受害人中，1名6旬男甚至向地下錢莊借錢，搞到負債累累、妻離子散。警方將持續查緝黑幫及詐欺集團，以維護社會治安，遏止詐騙歪風，並呼籲民眾提防此類詐騙手法，進行殯葬商品買賣務必提高警覺並多方查證，如有疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110專線進行查證，以維護自身財產安全，避免遭到詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人個個血本無歸，警方將詐團成員查獲到案。（記者湯世名翻攝）

詐團以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人血本無歸，警方起出被害人及客戶資料等贓證物。（記者湯世名攝）

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